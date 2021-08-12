Instan a investigar laboratorio de Fort Detrick en EU por COVID19

Varios académicos filipinos han firmado recientemente una petición en línea, instando a la comunidad internacional a investigar seriamente el papel que juega el laboratorio de Fort Detrick en Estados Unidos en la propagación global del coronavirus causante de la COVID-19.

Académicos filipinos piden investigar a laboratorio de Fort Detrick en Estados Unidos

Según un informe publicado en línea por The ASEAN Post y titulado "¿Inspeccionará la OMS Fort Detrick en busca de los orígenes de la COVID?", algunos de los solicitantes han señalado que "varias circunstancias particulares en Estados Unidos también exigen la máxima prioridad en la agenda de rastreo de los orígenes de la OMS".

Según el artículo, un grupo de periodistas, empresarios y académicos filipinos puso en marcha una petición en línea instando a la Organización Mundial de la Salud a investigar el laboratorio de Fort Detrick el 5 de agosto.

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Herman Tiu Laurel, un notable comentarista político filipino, escribió el artículo "Abrir Fort Detrick para el rastreo global de los orígenes de la COVID-19", señalando que "varias circunstancias particulares en Estados Unidos también exigen la máxima prioridad en la agenda de rastreo de los orígenes de la OMS. Uno de los casos es el del alcalde de Belleville, Michael Melcham, en Nueva Jersey, quien dio positivo en la prueba de anticuerpos de la COVID-19 cinco meses después de cursar enfermedad muy grave y similar a la gripe en noviembre de 2019".

On-going now!

LIVE NOW: #ProbeFortDetrick & Paglinawan Book Launch 🔴 Book Launch and Probe Fort Detrick Now and Origins of Covid-19 in Countries outside China.

Sign the petition: https://t.co/93of5f6OTt 📕 https://t.co/drInS1OkX8 — Anna Malindog-Uy (@AnnaMalindogUy) August 5, 2021

Urge acción global para identificar el origen del COVD-19

Otro peticionario llamado Mario Leonardo Emilio O Aportadera, profesional médico y abogado especializado en derecho internacional, dijo que existe una necesidad urgente de acción global para identificar el origen del coronavirus, y Fort Detrick es uno de los lugares en disputa en donde se originó el virus.

El artículo también mencionó que el exdiplomático filipino en Washington Adolfo Quizon Paglinawan dijo en su libro "No hay vacuna para un virus llamado racismo" que el coronavirus no se originó en Wuhan y que Estados Unidos debería abrir Fort Detrick para una investigación independiente. También espera que la OMS respete los llamamientos de personas en varios países para rastrear Fort Detrick en busca de los orígenes de la COVID-19.

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¿Cuál es el origen del nombre del coronavirus?

La OMS anunció "COVID-19" como el nombre de esta nueva enfermedad el 11 de febrero del año 2020. Estos son los nombres que se da al virus y a la enfermedad ocasionada por el virus, respectivamente. Los nombres corresponden a Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).

|Crédito: Pixabay

¿Cuál es el origen animal del virus del COVID-19?

Aún no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-19. Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos.