Expulsan al alumno que vendió fotos falsas de sus compañeras en el IPN

Siguen las reacciones por el caso de Diego “N”, un alumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) investigado por la Fiscalía de la CDMX, quien fue señalado por al menos ocho alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de haber vendido y falsificado fotografías íntimas con ayuda de la inteligencia artificial.

Quien fuera estudiante de la carrera de Mercadotecnia, finalmente fue dado de baja por el Politécnico este lunes 16 de octubre. A través de un comunicado, el IPN informó que están al tanto de la situación y que se apegaron al protocolo para la “prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género”.

“Ante las diversas demandas de alumnas de la ESCA por violencia digital por parte de un estudiante de ese plantel, la Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Unidad Académica dictaminó por unanimidad la baja definitiva del alumno”, compartió el Instituto a través de sus canales oficiales.

Diego “N” es investigado por la Fiscalía de la CDMX por delitos relacionados con la Ley Olimpia

Esta decisión tomada por parte del IPN llega luego de que la Fiscalía de la CDMX diera a conocer que se está realizando una investigación correspondiente en contra del ahora exalumno, motivo por el que solicitaron una “exhaustiva revisión de imágenes que se encuentren en dispositivos móviles del investigado”.

Esto debido a que, parte de la comunidad afectada asegura que al interior de su tableta electrónica encontraron miles de fotografías íntimas falsas y con el rostro de sus compañeras en ellas, por lo que procedieron institucional y legalmente mediante las autoridades pertinentes.

Luego de que el IPN diera conocimiento a la FGJ de la CDMX, el caso fue llevado también ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y se señaló a la Ley Olimpia como posible marco legal para investigar estos delitos.

Hasta el momento, Diego “N” se mantiene bajo investigación de las autoridades; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una orden de aprehensión en su contra, mientras que la comunidad afectada se mantiene en constante reclamo a través de redes sociales para exigir justicia.