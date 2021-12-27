Irak: llegan los restos de migrantes muertos en el Canal de la Mancha

El sonido de las sirenas de las ambulancias sonó en la capital kurda en las primeras horas del domingo cuando llegaron los vehículos transportaban los cuerpos de 16 migrantes que se ahogaron en el Canal de la Mancha cuando su bote inflable volcó mientras intentaba cruzar Francia hacia Inglaterra a fines de noviembre.

Cientos de familiares se reunieron en el Aeropuerto Internacional de Erbil, en Irak, el sábado por la noche, esperando que los cuerpos de sus seres queridos fueran devueltos a casa para el entierro.

Los 16 migrantes, que esperaban llegar al Reino Unido o a cualquier país europeo, fueron recibidos por familiares y parientes en duelo en el aeropuerto.

El vuelo, que se pospuso dos veces, transportaba el cuerpo de Baran Nuri Hamadamin y sus sueños aplastados de reunirse con su prometido en el Reino Unido.

La mujer de 24 años se encontraba entre los 33 migrantes que se ahogaron en el Canal, lo que marca la tragedia migratoria más mortífera.

Personas de toda la región realizaron largos viajes a la capital para recoger los cuerpos de sus seres queridos.

Otro familiar de tres migrantes ahogados de la administración de Raparin dijo que planeaban una ceremonia para rendir homenaje a las víctimas en la administración.

'Back to me in a coffin' - bodies of migrants drowned in Channel reach Iraq https://t.co/SPFWgjyyyH pic.twitter.com/wxj6D9sXOp — Reuters (@Reuters) December 26, 2021

Migrantes naufragan en Canal de la Mancha

Un barco que transportaba a más de 30 migrantes de diferentes países, incluidos Irak y la región del Kurdistán, zozobró en el Canal de la Mancha el 24 de noviembre. Solo se conocen dos sobrevivientes del desastre, incluido un kurdo de la región.

El Gobierno Regional de Kurdistán (KRG) anunció el 13 de diciembre la repatriación de los cuerpos.

El vuelo de repatriación estaba programado para llegar el sábado por la mañana temprano, pero se pospuso debido al mal tiempo.

Miles de otros kurdos han viajado a Bielorrusia en los últimos meses con la ayuda de contrabandistas kurdos, con la esperanza de llegar a Europa occidental en busca de trabajos y oportunidades a los que sienten que no pueden acceder en casa donde el desempleo es alto y las tensiones políticas, la corrupción y la inestabilidad los dejan con pocas esperanzas para su futuro.

Se estima que 193,443 personas han abandonado la región del Kurdistán e Irak por medios irregulares desde 2018, según datos de la Fundación Cumbre para Asuntos de Refugiados y Desplazados (Lutka).

La región del Kurdistán, a menudo llamada refugio seguro dentro de Irak, enfrenta sus propias crisis: alto desempleo, corrupción, inestabilidad política y una recesión económica durante la pandemia de coronavirus.

El Gobierno Regional de Kurdistán ha reconocido la existencia de problemas sistémicos y dificultades financieras, pero dice que está trabajando para abordar estos problemas.