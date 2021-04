Entre lágrimas, Daniela Torres logra marca para Tokio 2020

Daniela Torres, maratonista mexicana, consiguió este domingo la marca que le podría dar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque es preciso aclarar que la deportista deberá esperar los resultados de otras competidoras que buscarán clasificarse próximamente.

La atleta oriunda de Querétaro consiguió la marca olímpica este domingo, tras clasificarse en el lugar 15 del Tuscany Camp Marathon de Toscana, Italia, con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 55 segundos. La vencedora del certamen fue la keniana Angela Tauni.

La mexicana #DanielaTorres da marca olímpica para #Tokyo2020 en maratón italiano avalado por @WorldAthletics; cruza la meta con lágrimas y recibida por su entrenador #EnriqueHernández

La maratonista, quien previamente dejó las carreras de cinco mil metros para dedicarse al maratón, llegó a la meta con lágrimas en los ojos y fue recibida con mucha emoción por su entrenador, Enrique Hernández, quien reconoció el enorme sacrificio de su discípula.

“No todo son resultados, somos seres humanos y eso vale mucho más. No sé si la marca de para estar en Juegos Olímpicos porque hay que respetar a las atletas que buscarán la marca en las próximas semanas, pero la satisfacción de hoy no nadie me la quita y menos a ti”, escribió el entrenador.

MARATONISTAS MEXICANAS ESPERAN RESULTADOS

Con el resultado de este domingo, Daniela Torres se suma a Andrea Ramírez y a Úrsula Sánchez como las tres maratonistas que han corrido debajo de las 2 horas, 29 minutos y 30 segundos que exige la World Athletics para ser consideradas en la pelea para la clasificación a Juegos Olímpicos.

Por su parte, Angela Tanui cronometró una marca de 2 horas, 22 minutos y 28 segundos, seguida por su compatriota Puritty Jegich (2H22:46) y la etíope Geniyanesh Ayele (2H23:23).

