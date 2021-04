VIDEO: Corren del ‘Volcán’ a críticos del Tuca Ferretti

Aficionados del equipo Tigres reportaron en redes sociales que algunos fanáticos fueron obligados a salir del Estadio Universitario, luego de que recriminaran la derrota de su equipo ante América por 1-3 y criticaran la estrategia del timonel del equipo.

Los aficionados señalan que esto ocurrió luego de que algunos aficionados pidieran la salida de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, además de que otros le gritaban al técnico felino hiciera cambios en su alineación.

Un club secuestrado y sin voz ni voto por un DT que no quiere cambiar. Que coraje no poder manifestarte de ninguna manera aún así sea respetuosa. Chinga tu madre Tuca!!!!! pic.twitter.com/mVqQnRqMSv — AndrU (@AndruAlc97) April 11, 2021

“Me sacan porque le grité (a Tuca) que metiera a Leo (Fernández)", dice en un video un aficionado felino a una mujer que lo grabó mientras un guardia de seguridad lo escoltaba a la salida del ‘Volcán’.

“No lo insulté, yo nada más le grité que metiera a Leo. Me está sacando la guardia, me voy a salir por la buena”, dice el aficionado mientras camina hacia la salida.

“Para que vean lo que pasa en el estadio de Tigres, es un mugrero. Sacaron al pobre chavo porque le gritó al Tuca, para que vean lo que pasa cuando le gritas para que meta a otro jugador”, cuestiona la aficionada que grabó los hechos mientras regresa a las gradas del Universitario.

EL CLUB SE PRONUNCIA

Luego de que se difundieran distintos videos sobre elementos de seguridad retirando a aficionados por reclamos a Ferretti, el club representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León señaló que investigraá los hechos.

“Estamos investigando lo ocurrido ayer en las tribunas del Estadio Universitario y tomaremos medidas para que esto no vuelva a suceder. Como institución repetamos el derecho de nuestra afición a expresarse y manifestarse”, informó el club regiomontano a través de su cuenta de Twitter.

Estamos investigando lo ocurrido ayer en las tribunas del Estadio Universitario y tomaremos medidas para que esto no vuelva a suceder.



Como institución respetamos el derecho de nuestra afición a expresarse y manifestarse.#EstoEsTigres 🐯#PerfilTigre 💪🏼 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 11, 2021

