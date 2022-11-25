Protestan en partido de Irán en Qatar 2022 por Masha Amini

Durante la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022, la selección de Irán se enfrentó a Gales, donde los aficionados iraníes mostraron apoyo a su selección y a las protestas que están en curso en el país por la muerte de Masha Amini.

Entre las gradas de la selección de Irán destacó una mujer que se maquilló con lágrimas color rojo en sus ojos, mientras sostenía una camiseta de futbol con el nombre de Masha Amini impreso en la espalda.

Al lado de la mujer estaba un hombre con una pancarta con las palabras “Mujer, Vida, Libertad”, que es uno de los principales cánticos en las protestas que se realizan en Irán.

Las protestas de los iraníes se hicieron presentes desde el partido inaugural de Qatar 2022, pues cuando sonó el himno del país, asistentes y jugadores se abstuvieron de cantarlo. En el segundo encuentro, la selección nacional cantó el himno en voz baja, mientras los aficionados abuchearon en voz alta.

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El equipo Melli, como se conoce al equipo de futbol, ha sido tradicionalmente una gran fuente de orgullo nacional en Irán, pero se han visto atrapados en la política en el período previo al Mundial de Qatar 2022.

Pelea por protestas de Irán en Qatar 2022

Afuera del estadio, más aficionados protestaron con consignas y pancartas aprovechando que miles de personas estaban reunidas por el Mundial de Qatar 2022.

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Algunos vestían camisetas conmemorativas de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió bajo custodia después de ser arrestada por presuntamente violar los estrictos códigos de vestimenta de Irán . Otros portaban pancartas que decían "Mujeres, Vida, Libertad".

En tanto, otros fanáticos que ondeaban la bandera oficial iraní intentaron callar las protestas con sus propios cánticos.

Incluso una mujer se acercó a ellos portando una camiseta con una imagen del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei y comenzó a cantar para opacar las protestas en Qatar 2022.