Mujeres estudiantes le gritan “piérdete” al presidente de Irán

Estudiantes mujeres en Teherán corearon "piérdete" al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que visitó el sábado su campus universitario y condenó a las protestas por la muerte de una joven detenida, según activistas.

En una intervención en la Universidad de Alzahra, en Teherán, el presidente iraní Ebrahim Raisi recitó un poema en el que equiparaba a los "alborotadores" con las moscas.

"Se imaginan que pueden conseguir sus malvados objetivos en las universidades. No saben que nuestros estudiantes y profesores están alerta y no permitirán que el enemigo consiga sus malvados objetivos", dijo Raisi, tratando de apuntalar el apoyo a los dirigentes iraníes.

Un vídeo publicado en Twitter por el sitio web activista 1500tasvir mostraba lo que decía que eran mujeres estudiantes que coreaban "Raisi piérdete" y "mulás piérdanse" cuando Raisi visitaba el campus.

Un informe del forense estatal iraní negó que Mahsa Amini haya muerto por golpes en la cabeza y en las extremidades mientras estaba bajo custodia policial y relacionó su muerte con condiciones médicas preexistentes, informaron el viernes medios de comunicación estatales.

La muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, ha provocado protestas en todo Irán, lo que supone el mayor desafío a los líderes clericales de Irán en años.

Las mujeres se han quitado el velo para desafiar al poder clerical, mientras que protestas furiosas pedían la caída del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán vive una de las jornadas más duras de protestas: estudiantes abuchearon al presidente Raisí a la salida de un acto en una universidad de Teherán https://t.co/ThQa5dPfyw pic.twitter.com/iCx9h4BsLa — Monitoreamos (@monitoreamos) October 8, 2022

Continúan las protestas en Irán

Tras la convocatoria a protestas masivas el sábado, las fuerzas de seguridad de Irán dispararon contra manifestantes y usaron gases lacrimógenos en las ciudades kurdas de Sanandaj y Saqez, según el grupo iraní de derechos humanos Hengaw.

En Sanandaj, capital de la provincia del Kurdistán, en el noroeste de Irán, un hombre yacía muerto en su coche mientras una mujer gritaba "sinvergüenza", según Hengaw.

En las ciudades de Saqez, Diwandareh, Mahabad y Sanandaj hubo huelgas generalizadas, dijo Hengaw.

Una de las escuelas de la plaza de la ciudad de Saqez se llenó de escolares que coreaban "mujer, vida, libertad", informó.

Mahsa Amini fue detenida en Teherán el 13 de septiembre por "vestimenta inapropiada", y murió tres días después.

Los grupos de derechos afirman que más de 150 personas han muerto, cientos han resultado heridas y miles han sido detenidas por las fuerzas de seguridad que se enfrentan a las protestas.