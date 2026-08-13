Irán se burla de Trump por el cambio secreto de avión en Turquía

Los medios de comunicación estatales de Irán lanzaron una ola de burlas hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que salieran a la luz detalles sobre una operación secreta de seguridad realizada durante su reciente visita a Ankara, Turquía. Según los reportes, el mandatario tuvo que cambiar de aeronave de manera encubierta antes de despegar de regreso a Washington, un hecho que la televisión estatal iraní calificó como una muestra de "humillación" y "temor al poder militar" de la República Islámica.

El incidente ocurrió el pasado 8 de julio de 2026, al cierre de la cumbre de líderes de la NATO. El Servicio Secreto de EU detectó una amenaza "creíble e inminente" de que el avión presidencial Air Force One pudiera ser alcanzado por un misil lanzado desde el hombro. Asimismo, informes del The New York Times señalaron que las autoridades estadounidenses se alarmaron al descubrir que la inteligencia iraní conocía la ubicación exacta y hasta el piso del hotel donde se hospedaba el presidente en la capital turca.

Washington Post: Trump underwent an elaborate plan to hide his flight from Turkey to the United Kingdom last month using a catering food truck amid Iran threat. pic.twitter.com/ySqAT6No94 — IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) August 11, 2026

Así se escabulló: de un camión de catering a un jet secundario

Para evacuar a Trump sin llamar la atención de posibles observadores, el equipo de seguridad organizó una maniobra atípica. El mandatario y un reducido grupo de asesores utilizaron un camión de suministro de alimentos (catering) para trasladarse en la pista del aeropuerto de Ankara desde el imponente Air Force One hacia un jet militar C-32A más pequeño y sin marcas distintivas.

Mientras el avión secundario despegaba con el presidente a bordo, el tradicional avión azul y blanco partió de forma independiente transportando al resto del personal de la Casa Blanca y a la prensa acreditada. La revelación de esta logística generó una inmediata reacción en redes sociales; la embajada de Irán en Sudáfrica difundió un meme en su cuenta oficial de X mostrando la figura de Trump dentro de una caja de comida de catering, acompañado de mensajes irónicos sobre la efectividad de sus cuerpos de seguridad.

Siguen aumentando las tensiones en medio de la crisis en el Golfo

Las burlas por parte de los sectores de la línea dura en Teherán se producen en un contexto de altísima tensión geopolítica y militar entre ambos países. Tras el fallecimiento del anterior líder supremo iraní en febrero de 2026 al inicio del conflicto armado, su sucesor, Mojtaba Khamenei, juró represalias contra objetivos estadounidenses, manteniendo un clima de alerta permanente sobre las autoridades de Washington.

Por su parte, analistas del International Crisis Group señalaron que los medios iraníes están capitalizando el episodio para proyectar la idea de que la administración estadounidense se encuentra a la defensiva. Mientras tanto, las conversaciones para lograr un cese al fuego permanente en la región del Golfo permanecen estancadas, sin avances significativos entre las partes involucradas.