Irina Karamanos, novia de Boric, acepta cargo de primera dama de Chile

Irina Karamanos, novia de Gabriel Boric, presidente electo de Chile, confirmó este martes que sí asumirá el cargo de primera dama del país, sin embargo, aseguró que “reformulará” el puesto.

“Después de varias semanas de diseño, decidimos asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama, con el compromiso de reformularlo”, indicó Irina Karamanos en la "Moneda Chica”, la casa que usa Gabriel Boric como lugar de operaciones.

La futura primera dama también detalló que reformular el cargo “implica adaptarlo a los tiempos, darle un giro más contemporáneo y despersonalizado, lo que significa cambiar la relación con el poder y la relación entre el poder y las mujeres que hacemos política”.

Irina Karamanos reconoció el trabajo de sus antecesoras, pero aseguró que es necesario incluir temas como la juventud trans o la infancia migrante.

“Me pongo a disposición de este proyecto para trabajar en beneficios de Chile y su diversidad, con un rol menos caritativo, pero sí más articulador y diplomático”, aseguró la novia de Gabriel Boric.

Valoro la decisión de @i_krmns de asumir este desafiante rol en la transformación de la política. Su intención de modernizar y transparentar el cargo refleja el trabajo que colectivamente venimos haciendo: tenemos que hacer los cambios con responsabilidad y desde dentro. pic.twitter.com/o7TXUScEvC — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 18, 2022

Después de que Irina Karamanos aceptó el cargo como primera dama de Chile, Gabriel Boric envió un mensaje de apoyo a su novia, por “asumir el desafiante”, escribió el presidente electo a través de su cuenta de Twitter.

“Valoro la decisión de Irina de asumir este desafiante rol en la transformación de la política. Su intención de modernizar y transparentar el cargo refleja el trabajo que colectivamente hacemos: tenemos que hacer los cambios con responsabilidad y desde adentro”.

¿Quién es Irina Karamano, futura primera dama de Chile?

Irina Karamanos, de 32 años de edad, es una feminista, antropóloga y politóloga, militante del Frente Amplio, uno de los partidos con los que Gabriel Boric ganó la presidencia de Chile.

La pareja de Gabriel Boric mostró reticencia al cargo de primera dama, por lo que estaba en duda si Karamano estaría al frente o no.

Por su parte, Gabriel Boric se convirtió en el presidente electo más joven y más votado en la historia de Chile.

