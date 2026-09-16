¡El paraíso del fracaso! Islas Marías como centro turístico; gasto multimillonario, baja de visitantes y sobrecostos

Otro capricho más de la 4T. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumía que las Islas Marías se convertirían en un gran destino turístico para México, hoy este lugar se ha convertido en otro elefante blanco en el que se desperdicia dinero desde 2022, registrando pérdidas económicas, ausencia de visitantes y millones de pesos destinados al mantenimiento.

Investigaciones periodísticas señalan que la Marina gastó alrededor de mil 700 millones de pesos del erario sólo para iniciar operaciones.

“Lo que era un infierno se está convirtiendo en un paraíso (...) Ya ven cómo cuando se es el Mesías, se puede cambiar el color del mar y se pueden convertir los infiernos en paraísos”, declaró AMLO en una de sus conferencias mañaneras.

Caída de turistas y fallas de comunicación: Las Islas Marías se quedan lejos de sus metas

El año pasado el destino contaba con su propia página de internet, hoy el sitio ni siquiera está disponible. Y ni hablar de los visitantes que cada día van más a la baja.

En el documento “037” Servicios de Impulsos al Turismo, se cuantificaba que la población objetivo era de 20 mil turistas al año, cifra que ha estado muy lejos de la realidad, pues en el primer año de operaciones, llegaron a la isla alrededor de 4 mil 342 turistas.

Precios en las Islas Marías: Del viaje accesible a costos superiores a los 10 mil pesos

Además, los precios tan bajos que prometían al inicio también fueron una mentira. Hoy, el costo más económico para una sola persona en Islas Marías supera los 10 mil pesos por dos días de estancia; sin contar el costo de llegar al puerto más cercano.

“Que una familia de trabajadores pueda venir dos, tres días, con un costo de 5 a 8 mil pesos”, declaró el exgobernador.