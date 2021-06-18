Israel realiza ataques en Franja de Gaza en menos de 48 horas

El Ejército de Israel inició ataques en la Franja de Gaza por segundo día consecutivo en respuesta a los globos incendiarios lanzados por el grupo Hamas, hasta ahora no se reportan víctimas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que antes de la media hora local, aviones de combate iniciaron ataques en la Franja de Gaza con cohetes y complejos militares, además amagaron con continuar alcanzando los "objetivos terroristas de Hamas" en la zona.

Hace 48 horas, el ejército de Israel rompió la tregua que tenía con Hamas e inició los ataques contra miembros de este grupo, quienes lanzaron 20 artefactos incendiarios y provocaron 10 fuegos cerca de la frontera de la Franja de Gaza.

Ayer, globos incendiarios fueron lanzados desde Gaza hacia Israel, causando varios incendios. En respuesta, aviones de las FDI alcanzaron sitios militares de Hamás, los cuales eran usados por operativos terroristas de Hamás.



Hamás sufrirá las consecuencias de sus acciones. pic.twitter.com/vXTUWoexCT — FDI (@FDIonline) June 16, 2021

Israel y Hamas rompen cese al fuego tras casi un mes

El pasado 20 de mayo, Israel y el grupo Hamas llegaron a una tregua para detener los ataques entre ellos, como parte de la mediación que tuvo Egipto.

La tregua llegó luego de 11 días de ataques entre Israel y Hamas, que dejaron en la Franja de Gaza al menos 260 palestinos muertos, entre ellos 66 niños y 13 víctimas israelíes.

La última víctima que falleció por los ataques con misiles por parte del ejército Israel fue un palestino, quien murió a causa de las heridas que tuvo por los bombardeos en la Franja de Gaza.

GRAVE: Aviones de guerra israelies bombardean la Franja de Gaza ahora. pic.twitter.com/8WvPmY0kxX — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) June 17, 2021

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El martes pasado, en Israel miles de integrantes de extrema derecha marcharon por la Ciudad Vieja de Jerusalén ondeando banderas, una procesión que avivó la tensión con los palestinos en la ciudad.

Entre bailes y cánticos, los manifestantes gritaron "el pueblo de Israel vive”, ondeaban banderas azules y blancas y llenaron la plaza, un punto de encuentro popular para los palestinos.

"Miren bien nuestra bandera. Vivan y sufran", gritó en hebreo un manifestante de Israel, con un megáfono en una mano y un puro en la otra, a los comerciantes palestinos que se encontraban al otro lado de las barreras policiales levantadas en una calle de Jerusalén Este.

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