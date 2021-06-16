VIDEO: Israel lanza nuevo bombardeo sobre la Franja de Gaza

El ejército de Israel realizó un bombardeo sobre la Franja de Gaza, en Palestina, luego de que este martes fueron lanzados artefactos explosivos desde el territorio palestino hacia el sur de Israel.

Autoridades de Seguridad en Palestina y medios de comunicación locales han reportado que el bombardeo y el lanzamiento de los artefactos explosivos son algunos de los primeros incidentes que se registran entre Israel y la Franja de Gaza desde el alto al fuego el pasado 21 de mayo.

El cese al fuego del mes pasado entre Israel y la Franja de Gaza puso fin a 11 días de enfrentamientos que provocaron 260 muertos en Palestina y 13 del lado israelí. El ataque ocurrió después de una manifestación de nacionalistas y de la extrema derecha que reunió a más de mil personas.

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Los artefactos explosivos que fueron lanzados desde Palestina provocaron cerca de 20 incendios en el sur de Israel, de acuerdo con un reporte de bomberos locales.

#شاهد|| تحاول الحكومة الصهيونية الإرهابية الجديدة فرض معادلات وقواعد اشتباك جديدة في العلاقة مع قطاع #غزة، لكنه يُدرك في قناعته وبالتجربة أنه سيفشل، وقد فشل من قبل. #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/Vj1v0l9zi5 — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) June 15, 2021

Bombardeo tras la llegada de nuevo primer ministro en Israel

El bombardeo contra la Franja de Gaza ocurrió después de 48 horas de que Naftali Bennett fue designado como el nuevo primer ministro en Israel, luego de ganar el voto de confianza del parlamento local y sobreponerse al mandato de Benjamin Netanyahu.

Medios palestinos indicaron que el bombardeo fue realizado por la aviación de Israel, que apuntó a un sitio al este de Jan Yunis, una ciudad al sur de la Franja de Gaza, caracterizada por su pobreza, donde hay alrededor de dos millones de habitantes.

En la misma ciudad de la Franja de Gaza, cerca de un millar de apartamentos, oficinas y comercios fueron destruidos en la última guerra contra Israel, la cual es la cuarta que se registra desde 2008.

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