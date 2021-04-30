VIDEO: Estampida en Israel deja 44 muertos y cientos de heridos

La madrugada de este viernes se suscitó una estampida en Israel durante un evento religioso en el noreste del país, misma que dejó al menos 44 personas sin vida y más de 100 heridos.

A pesar de que aún no se confirman las cifras exactas del total de fallecidos y lesionados, medios señalan que son decenas de personas las que murieron al momento de la estampida en Israel, ocurrida cuando un grupo de hombres se resbaló en los escalones de las gradas y provocaron una caída masiva de personas.

Varias agencias y medios internacionales reportan que este fue el primer evento público que se llevó a cabo en este país desde el inicio de la pandemia por Covid-19, al que asistieron aproximadamente 100 mil personas.

"Sucedió en un segundo, la gente simplemente cayó al suelo, pisoteándose entre sí; fue un desastre", confirmó un testigo al medio Haaretz.

Ya van 44 muertos y mas de 150 herido en Israel por la estampida de personas en medio de la celebración Lag Baomer en la que esperaban 10,000 y llegaron más de 100,000. Esta celebración se realiza después de una gran pandemia.



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Al lugar arribaron elementos de emergencia a fin de controlar la evacuación. Asimismo, cerca de cinco mil policías acudieron al recinto para apoyar a los cientos de heridos; además de alinearon en bolsas de plástico a los creyentes que perdieron la vida durante la estampida.

אסון הר מירון: תיעוד קשה pic.twitter.com/7Y0R31CJ3u — חמ"ל חדשות מתפרצות (@hamalnews) April 30, 2021

También se desplegaron seis helicópteros con los que se está desalojando a miles de personas del lugar, dándole prioridad a tres decenas de creyentes que se encontraban heridos de gravedad.

אסון בהר המירון: עשרות פצועים אנוש pic.twitter.com/qGqB7dFHDg — חמ"ל חדשות מתפרצות (@hamalnews) April 29, 2021

¿Qué celebraban cuando ocurrió la estampida?

El rito que presenciaban los israelíes, de nombre Lag Ba´omer, es una peregrinación anual que se realiza al norte de Israel en la región de Merón de Galilea. En él se venera a Rabí Shimon Bar Yojai, talmudista del siglo II que redactó el Zohar, una de las principales obras de la mística judía.

El año pasado, por la pandemia, no se pudo llevar a cabo este festival religioso; sin embargo, por el exitoso programa de vacunación desplegado en Israel, se permitió que algunas restricciones se levantaran, entre ellas, la ejecución de eventos públicos.

Esta peregrinación esperaba recibir más personas durante el viernes. Al respecto, autoridades informaron que les fue complicado evitar su realización, a pesar del Covid-19.