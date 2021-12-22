Israel aplicará cuarta dosis de vacuna a mayores de 60 años

Israel anunció que aplicará la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 a las personas de 60 años o más que hayan cumplido cuatro meses desde la tercera dosis. Esto también aplicará a los trabajadores del sector salud.

De acuerdo al comité de expertos que dirige al gobierno, la medida se aprobó a petición del primer ministro, Naftali Bennett.

Según el mandatario, la cuarta dosis ayudará a combatir la quinta ola de Covid-19 y a la nueva variante, Ómicron.

Luego de que se dio a conocer la noticia, Benet dijo a través de un comunicado que “es una maravillosa noticia que nos ayudará a superar esta oleada de la variante ómicron que está azotando el mundo entero”.

El Primer Ministro Bennett destacó que "el Estado de #Israel sigue estando a la vanguardia del esfuerzo mundial para hacer frente a la pandemia. Los ciudadanos de Israel fueron primeros en el mundo en recibir la 3era dosis de la vacuna y seguimos siendo pioneros con la 4ta dosis" — Israel en Español (@IsraelinSpanish) December 21, 2021

Además, el primer ministro resaltó que Israel continúa a la vanguardia en cuanto a medidas y esfuerzos para frenar la pandemia.

De igual forma destacó que sus ciudadanos fueron los primeros en el mundo en recibir la tercera dosis de la vacuna y el primero en anunciar la cuarta.

Por eso, se aprobó que la campaña de vacunación inicie de forma inmediata..

Israel celebra su alto índice de vacunación

Actualmente, más de cuatro millones de personas en Israel ya cuentan con la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19, lo que coloca al país entre los que tienen un mayor índice de vacunación.

Asimismo, el titular del Ministerio de Salud, Nitzan Horowitz, festejó la medida a través de su cuenta de Twitter.

מומחי הבריאות שלנו הוכיחו פעם אחר פעם שאפשר לסמוך עליהם, ויתר מדינות העולם עוקבות ולומדות מהמקצוענות כאן בישראל.



הצט"מ נותן לנו היום בשורה אופטימית לקראת גל האומיקרון, המנכ"ל אש יכריע, וכל מי שעומד בקריטריונים - קדימה להתחסן. — Nitzan Horowitz نيتسان هوروفيتس ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) December 21, 2021

En sus publicaciones, Horowitz aseguró que la decisión es confiable, pues los expertos de salud han demostrado varias veces que sus decisiones son confiables.

De igual forma dijo que con la cuarta dosis, el panorama respecto a Ómicron parece optimista.

Por último, invitó a la población de Israel a vacunarse.

A la fecahe, Israel cuenta con más del 62% de la población vacunada con al menos dos dosis de Pfizer y un 45% con tres dosis.

