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Israel aplicará cuarta dosis de vacuna a mayores de 60 años

Israel anunció que comenzará la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19 para mayores de 60 años y personal de salud.

Israel vacuna cuarta dosis
|Pexels

Escrito por: Azteca Noticias

Israel anunció que aplicará la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 a las personas de 60 años o más que hayan cumplido cuatro meses desde la tercera dosis. Esto también aplicará a los trabajadores del sector salud.

De acuerdo al comité de expertos que dirige al gobierno, la medida se aprobó a petición del primer ministro, Naftali Bennett.

Según el mandatario, la cuarta dosis ayudará a combatir la quinta ola de Covid-19 y a la nueva variante, Ómicron.

Luego de que se dio a conocer la noticia, Benet dijo a través de un comunicado que “es una maravillosa noticia que nos ayudará a superar esta oleada de la variante ómicron que está azotando el mundo entero”.

Además, el primer ministro resaltó que Israel continúa a la vanguardia en cuanto a medidas y esfuerzos para frenar la pandemia.

De igual forma destacó que sus ciudadanos fueron los primeros en el mundo en recibir la tercera dosis de la vacuna y el primero en anunciar la cuarta.

Por eso, se aprobó que la campaña de vacunación inicie de forma inmediata..

Israel celebra su alto índice de vacunación

Actualmente, más de cuatro millones de personas en Israel ya cuentan con la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19, lo que coloca al país entre los que tienen un mayor índice de vacunación.

Asimismo, el titular del Ministerio de Salud, Nitzan Horowitz, festejó la medida a través de su cuenta de Twitter.

En sus publicaciones, Horowitz aseguró que la decisión es confiable, pues los expertos de salud han demostrado varias veces que sus decisiones son confiables.

De igual forma dijo que con la cuarta dosis, el panorama respecto a Ómicron parece optimista.

Por último, invitó a la población de Israel a vacunarse.

A la fecahe, Israel cuenta con más del 62% de la población vacunada con al menos dos dosis de Pfizer y un 45% con tres dosis.