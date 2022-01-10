Científicos de Israel entrenan pez dorado para conducir fuera del agua

Biólogos y científicos de la Universidad Ben-Gurion del Negev de Israel, aseguran que le han enseñado a un pez dorado a operar un campo de visión "FOV" (vehículo operado por peces) y que su capacidad para conducir prueba que los peces pueden desarrollar conciencia espacial y navegar en entornos extraños, es decir que pueden conducir fuera del agua.

En su estudio, que fue publicado en la revista científica Behavioral Brain Research, un grupo de peces fueron colocados en una pecera conectada a un aparato con ruedas que fue navegado por una cámara para rastrear el movimiento del pez y un sistema informático vinculado que siguió sus movimientos.

El vehículo robótico está equipado con lidiar, una tecnología de detección remota que utiliza luz láser pulsada para recopilar datos sobre la ubicación del vehículo en el suelo y el paradero del pez dorado dentro de un tanque de agua montado.

Scientists put a fish tank on wheels to test whether goldfish can navigate as well on land as they can in water. https://t.co/LxZsrfqd9H pic.twitter.com/td8cr66luo — News from Science (@NewsfromScience) January 5, 2022

Israel entrena pez dorado para conducir fuera del agua

Los biólogos lograron que un pez dorado manejara un vehículo de tierra firme para probar las habilidades de navegación de los peces dorados fuera de su hábitat natural. Una computadora, una cámara, motores eléctricos y ruedas omnidireccionales le dan al pez el control del vehículo.

El estudio señala que los peces pueden aprender y adaptarse a las velocidades de otros animales y que su forma de desplazarse no se encuentra relacionada solo con una especie, sino con algo más universal relacionado con el resto.

El biólogo Shachar Givon señaló que: "Sorprendentemente, los peces no tardan mucho en aprender a conducir el vehículo. Al principio están confundidos. No saben qué está pasando, pero se dan cuenta rápidamente de que existe una correlación entre su movimiento y el movimiento de la máquina en la que se encuentran".

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34 — Ronen Segev (@ronen_segev) January 3, 2022

Investigadores de Israel entrenan peces fuera del agua

En total, han sido seis peces de colores que participaron en el estudio y cada uno de ellos ha recibió alrededor de 10 lecciones de manejo y cada vez que uno de ellos alcanzaba un objetivo establecido por los investigadores, era recompensado con comida. De hecho descubrieron que algunos peces de colores son mejores impulsores que otros.

Ronen Segev, neurocientífico y profesor de biología:

Había peces muy buenos a los que les estaba yendo muy bien y peces mediocres que mostraban control del vehículo pero eran menos hábiles para conducirlo.

Mostrar que un pez dorado tiene la capacidad cognitiva para navegar fuera de su entorno natural de agua, puede ampliar el conocimiento científico de las habilidades de navegación esenciales de los animales.

Este exótico experimento consistió en enseñar a un pez dorado a manejar un vehículo de tierra firme fuera del agua, todo con la finalidad de probar las habilidades del pez y ver si tenía capacidades innatas de navegación.

Peces pueden manejar un aparato fuera del agua

Mediante un algoritmo de objetos y luces para seguir la posición del pez y mover el carro, científicos observaron cómo los peces movían el aparato mediante una cámara web situada encima de la pecera.

Ronen Segev, neurocientífico y profesor de biología: