Estudio demuestra que perros pueden distinguir entre varios idiomas

Un estudio realizado por la Universidad Eötvös de Hungría demostró que el cerebro de los perros puede distinguir entre varios idiomas y mostrar diferentes patrones de actividad ante un lenguaje conocido y otro desconocido.

De acuerdo con los investigadores húngaros, este estudio también es la primera demostración de que un cerebro no humano puede distinguir la diferencia entre dos idiomas y hasta palabras sin sentido.

La Universidad de Hungría estudió el cerebro de 18 perros mientras escuchaban el cuento ‘El Principito’ en español y en húngaro, con lo que los expertos pudieron observar el comportamiento de los animales ante el idioma que conocían y el otro. Todos los perros habían escuchado de sus dueños solo uno de los idiomas.

Los perros pueden distinguir entre idiomas



Es la primera demostración de que un cerebro no humano puede diferenciar dos idiomas



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El estudio también demostró que cuanto mayor era el perro, más podía distinguir su cerebro los dos idiomas.

La autora del estudio explicó que la idea surgió después de vivir varios años en México con su perro, Kun-Kun, y posteriormente tuvo que irse a vivir a Hungría.

“Me pregunté si Kun-kun se había dado cuenta de que la gente de Budapest hablaba otro idioma”, pues se sabe que las personas, incluso los bebés preverbales notan la diferencia, indicó.

La investigación arrojó que los patrones específicos del idioma se encontraron en una región del cerebro llamada córtex auditivo secundario, y que los perros son capaces de captar las regularidades auditivas del lenguaje al que están expuestos.

“Los cambios cerebrales producidos por las decenas de miles de años que los perros llevan conviviendo con los humanos los hayan convertido en mejores oyentes del lenguaje”, indicó otro de los investigadores.

El estudio descubrió que los patrones de actividad de la corteza auditiva de los perros era diferente si los estímulos procedían de un idioma familiar o desconocido.

Perros pueden entender hasta 2015 palabras

Otro estudio, realizado en Canadá, reveló que los perros pueden llegar a entender hasta 215 palabras siempre y cuando reciban un buen adiestramiento.

El estudio canadiense también dio a conocer que los perros de pastoreo, como el pastor australiano, border collie y pastor alemán, así como los perros de compañía tal como el Charles Spaniel, Bichos Frise y hasta el Chihuahua, registraron una mejor reacción a las palabras en comparación con otras razas.