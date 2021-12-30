Pez tequila, especie que se creía extinta, regresa a ríos de México

El pez tequila (Zoogoneticus tequila), que desapareció de la naturaleza en 2003, pudo regresar a su hábitat natural gracias al trabajo de reproducción de la especie que realizó el zoológico de Chester, Inglaterra, para devolverlo a los ríos de México.

El pequeño pez, que no crece más de 70 milímetros de largo, se creía extinto debido a la contaminación del agua y a que en su hábitat se introdujeron peces exóticos invasores.

Ahora, el zoológico y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se unieron para devolver más de mil 500 peces tequila a ríos de Teuchitlán, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el zoológico de Chester, el trabajo conjunto inició en 1998, cuando le entregaron a científicos de la universidad cinco parejas de pez tequila, con las que se fundó una nueva colonia en el laboratorio de la institución michoacana.

La colonia de peces tequila se expandió en los últimos 15 años, y antes de la reintroducción a los ríos de Jalisco, 40 machos y 40 hembras fueron liberados en estanques artificiales de la universidad, detalló el zoológico en un comunicado.

Ahora, más de mil 500 peces han sido reintroducidos en una serie de manantiales en el suroeste de México y los últimos hallazgos muestran que están prosperando en su nuevo hogar.

Tilapia influyó en menor presencia del pez tequila en los ríos

El doctor Gerardo García, curador de vertebrados e invertebrados del zoológico, aseguró que fue un privilegio participar en el rescate del pez tequila, un “carismático pececillo” que demuestra que “las especies pueden regresar de entornos en los que alguna vez se perdieron”.

“También es un ejemplo de cómo los buenos zoológicos pueden desempeñar un papel fundamental en la conservación de especies. Sin la población del zoológico que mantuvo viva a la especie durante muchos años, el pez tequila se habría perdido para siempre”, añadió García.

🐟TEQUILA FISH: BACK FROM EXTINCTION🐟



The tequila fish DISAPPEARED from the wild more than 18 years ago.



But, thanks to a tiny population living here at Chester, experts were able to send 10 fish to the Michoacana University of Mexico in a bid to prevent their extinction... pic.twitter.com/7GCMwMkfjR — Chester Zoo (@chesterzoo) December 29, 2021

Por su parte, el científico Omar Domínguez, de la Universidad Michoacana, señaló a medios internacionales que este es el primer intento en América Latina de repoblar un pez vivíparo, el cual tuvo un resultado exitoso.

Mencionó que el pez tequila no se utiliza para el consumo humano, pero es un alimento para especies como la tilapia y la carpa, lo que afectó su población y derivó en que se considerara extinto desde 2003.

Después de varios años de trabajo coordinado, la población silvestre de pez tequila “está prosperando y se reproduce naturalmente a un ritmo tremendo”, expuso el doctor Gerardo García.

Esto demuestra en gran medida que los animales pueden readaptarse a la naturaleza cuando se reintroducen en el momento adecuado y en los entornos adecuados. Nuestra misión es prevenir la extinción.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) citó como un estudio de caso la reintroducción de los peces a su hábitat natural en ríos de México, con estudios científicos que confirman la reproducción natural de la especie.

