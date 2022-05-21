Israel detecta el primer caso sospechoso de viruela del mono

El Ministerio de Salud de Israel detectó el primer caso sospechoso de viruela del mono en un hombre de 30 años, quien estuvo expuesto a un paciente en el extranjero.

La autoridad sanitaria explicó, a través de redes sociales, que el hombre llegó al Hospital Ichilov de Tel Aviv, donde actualmente permanece internado para completar la investigación.

El Ministerio destacó que debido a este caso sospechoso de viruela del mono inició una investigación epidemiológica, además se trasladará una muestra clínica al Instituto de Investigación Biológica de Israel para confirmar el diagnóstico.

משרד הבריאות מבצע חקירה אפידמיולוגית ומתאם עם בית החולים העברה של דגימה קלינית לאישור האבחנה במכון הביולוגי.



מידע המגיע מרשויות בארצות בהן התגלו חולים בימים האחרונים, מעיד שיש ריבוי מקרים בקרב גברים מקהילת הלהט״ב (אך לא רק) >>> — משרד הבריאות (@IsraelMOH) May 20, 2022

Asimismo, recordó que “la información proveniente de las autoridades de los países donde se han descubierto pacientes en los últimos días indica que hay muchos casos entre hombres de la comunidad LGBT”.

Ciudadanos deben atender síntomas asociados con viruela del mono

Ante la confirmación de casos en países como España y Portugal, el Ministerio de Salud de Israel pidió a los ciudadanos que regresaron del extranjero, desarrollaron fiebre y una erupción con ampollas, comunicarse con un médico para recibir atención y averiguar si se trata de viruela del mono.

Previamente, la dependencia utilizó sus redes sociales para explicar que la viruela del mono es una enfermedad viral que se transmite por roedores y primates, así como al tener contacto cercano con personas infectadas.

La enfermedad se manifiesta por fiebre, sarpullido con ampollas y agrandamiento de los ganglios linfáticos.

El Ministerio expuso que en los últimos días se reportaron alrededor de 50 casos en varios países, por lo que está en contacto con otras autoridades sanitarias para monitorear la situación.

Este viernes, Francia confirmó el primer caso de viruela del mono en un hombre de 29 años, quien no había viajado en los últimos meses a los países donde circula el virus, como Reino Unido y Portugal.

Viruela del #mono (MPXV), zoonótica por #ortopoxvirus, resultado similar a la #viruela en humanos. #viruela fue erradicada en el 1980, por ello no vacunamos contra ella, dicha vacuna protegía contra #monkeypox .



Este 🦠 ha sido reportado fuera de su área endémica. 🧵 1/x pic.twitter.com/iUQngy6URp — Robert Paulino-Ramirez, MD, DTM&H, MA, HIVS (@PaulinoRobert) May 19, 2022

La Dirección General de Salud de Francia señaló que el paciente estará en aislamiento en casa por tres semanas, hasta ahora no reporta síntomas graves por esta enfermedad.

En días pasados, Reino Unido confirmó al menos 20 casos de viruela del mono, la mayoría son leves; mientras que Portugal detectó 23 cuadros de esta enfermedad viral.

En tanto, España reportó un total de 28 casos, siete de ellos confirmados con viruela del mono y el resto esperan los resultados de un análisis para determinar qué tipo de virus es.

