Los peores desde la Segunda Guerra Mundial: Incendios forestales arrasan con España y Francia

Los incendios forestales en Europa siguen poniendo en peligro la salud de miles de personas, principalmente en España y Francia, los dos países más afectados por la contingencia, donde no se ha podido detener la propagación del fuego.

El presidente francés Emmanuel Macron visitó a equipos de emergencia en el suroeste del país tras movilizar reservas militares y solicitar apoyo aéreo de la Unión Europea para combatir lo que califica como los peores incendios de la posguerra en Francia.

Macron revela gravedad de los incendios forestales en Europa

En su visita a los equipos de emergencia que combaten la propagación del fuego, Emmanuel Macron, presidente de Francia, habló de la magnitud de los incendios forestales, asegurando que son de los peores que se han vivido desde la Segunda Guerra Mundial.

“Las semanas que vienen serán difíciles. Son de los peores desde la Segunda Guerra Mundial”, aseguró Macron.

“Sé que estos días han sido terribles. Es un fuego que nunca habíamos enfrentado antes, un fenómeno inédito que tiene fases activas incluso de noche. No subestimo la cólera. El miedo, las evacuaciones de noche. Ya vendrá el tiempo para analizar la lección aprendida, pero ahora hay que estar unidos y esa es la prioridad. Vamos a ganar la batalla juntos”, agregó el mandatario de Francia.

#Internacionales | 🔥🇫🇷 El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como una situación sin precedentes los incendios que afectan al país, señalando que se trata del episodio más difícil enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial.



Las autoridades mantienen desplegados… pic.twitter.com/FqAt6TeHlW — Porttada (@porttada) July 27, 2026

España también está en crisis por los incendios forestales

Al igual que Francia, los incendios forestales ya se extendieron por gran parte del territorio de España, con afectaciones incluso en la capital, Madrid, por la presencia de humo.

Las afectaciones que se viven en en país ibérico han roto récords negativos, con evacuaciones que superan las más de 330 mil personas, en combinación con Francia.

Pedro Sánchez, presidente de España, asegura que el gobierno de su país y los equipos de emergencia siguen "pendientes de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios".

"Hay un sistema de protección civil que responde de manera eficiente porque tenemos extraordinarios profesionales", agregó el mandatario español.

