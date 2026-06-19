Giorgia Meloni responde furiosa a Trump por decir que ella le suplicó por una foto en la cumbre del G-7

Nuevamente las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se extralimitan y provocan roces diplomáticos, esta vez fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien no le causaron ninguna gracia.

Todo comenzó cuando Trump declaró a la cadena de televisión italiana La7 que Meloni le había "suplicado desesperadamente" una fotografía durante la cumbre del G-7 en Évian-les-Bains, Francia, y que él accedió únicamente porque le "dio pena".

La respuesta de la mandataria italiana fue inmediata. Meloni calificó los comentarios de "completamente inventados" y el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló de urgencia su viaje oficial a Estados Unidos programado para este 21 y 22 de junio, argumentando que las palabras de Trump ofensivas hacia la mandataria "ofenden a toda Italia".

Trump perdió una aliada en Europa

La tensión entre ambos mandatarios, quienes previo a la guerra en Irán se halagaran en público y mostraran como aliados que compartían ideologías, se hizo evidente durante la cumbre en Francia. Aunque públicamente posaron sonrientes para la foto oficial, la relación arrastraba un fuerte desgaste por diferencias estratégicas previas este año, principalmente por las críticas de Trump hacia el papa León XIV por el conflicto en Oriente Próximo y que Italia no permitió el uso de la base militar de Sigonella, en Sicilia, para operaciones estadounidenses contra Irán.

En la entrevista difundida por el canal italiano, Trump minimizó su encuentro en Francia:

“Probablemente esté contenta de que haya hablado con ella. No tenía por qué hacerlo. Me suplicó que me hiciera una foto con ella. Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, pero me dio pena”, afirmó el mandatario estadounidense.

La respuesta de Meloni

Desde Bruselas, la primera ministra italiana publicó un video en sus redes sociales para desmentir las afirmaciones de la Casa Blanca, mostrando su rechazo a la actitud de Trump hacia los socios estratégicos de Washington.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

“Francamente, estoy estupefacta. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Es decepcionante que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, cuyos líderes trata con mucha más indulgencia. Hay algo que debería recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás”, comentó Meloni.

Este sería el peor momento, hasta ahora, de la relación entre ambos mandatarios. Tras la reelección de Trump, Meloni había sido una de sus principales aliadas en Europa, siendo incluso la única mandataria del continente en asistir a su investidura en 2025; un vínculo político que ahora quedó suspendido por el conflicto diplomático en curso.