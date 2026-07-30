¿Dónde está Ceuta y qué otras fronteras enfrentan crisis por migración?

Ceuta es una ciudad española situada en el norte de África, justo en la orilla sur del estrecho de Gibraltar y que hoy enfrenta un flujo masivo migratorio por su ubicación.

Este y el territorio autónomo español de Melilla, situado a unos 400 kilómetros (250 millas) más al sur, se encuentran en las orillas septentrionales de la costa mediterránea, en la punta de África.

¿Qué es Ceuta y por qué es clave en la frontera entre Europa y África?

Ceuta alberga a cristianos y musulmanes, así como a residentes españoles y marroquíes. Ambas ciudades (Ceuta y Melilla) autónomas pertenecen a España y comparten las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Al ser ciudades rodeadas por Marruecos y por el mar Mediterráneo, son las únicas dos fronteras terrestres que la Unión Europea comparte con el continente africano.

Zonas fronterizas en España con crisis de migración

A nivel global y regional, hay otros puntos fronterizos que frecuentemente enfrentan crisis severas por la presión migratoria, de acuerdo con el Portal de Datos de ACNUR. Entre ellos se encuentra Melilla, la otra ciudad española en el norte de África, colindante con Marruecos.

Así como sucede entre México y Estados Unidos, estas zonas están vigiladas por su alto flujo migratorio, donde las rutas marítimas más activas hacia Europa son las islas Canarias, en España.

En tanto, la frontera sur de Italia y Grecia, incluyendo puntos como Lampedusa y el mar Egeo, concentra las principales llegadas registradas de personas que cruzan el Mediterráneo, cifras que se actualizan de manera periódica en los reportes de Tendencias Poblacionales de ACNUR.

Crisis en Ceuta: Miles de migrantes llegan a la frontera española en África

El día de hoy, multitudes, en su mayoría marroquíes, llegaron a Ceuta cruzando por los espigones, nadando y otros corriendo, mientras que las autoridades de la ciudad autónoma solicitaron apoyo del gobierno español ante lo que ellos señalan como emergencia nacional.

Ante lo ocurrido, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, informó que trabaja con las autoridades de Marruecos ante la llegada masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta.