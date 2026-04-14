Primera ministra de Italia responde a críticas de Trump al papa León XIV: “Son inaceptables”

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, respaldó públicamente al papa León XIV hoy martes 14 de abril de 2026, después de las duras críticas que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el pontífice.

Cabe recordar que Trump desató la polémica el domingo 12 de abril al calificar al líder de la Iglesia Católica como “débil” y “terrible” en una extensa diatriba. Incluso horas después publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial que lo mostraba como una figura similar a Jesús, lo que generó indignación entre cristianos de todo el mundo y por la que el mandatario estadounidense terminó por eliminar de sus redes sociales.

Meloni rompe el silencio: "Inaceptables" los ataques de Trump al Papa León XIV

“Lo que dije es lo que pienso: esas declaraciones, particularmente sobre el pontífice, fueron inaceptables. Expreso, y sigo expresando, mi solidaridad con el papa León XIV”, afirmó la primera ministra italiana en un evento sobre la industria del vino en Verona.

🇮🇹🇺🇸🇻🇦 | Meloni calificó de «inaceptables» los comentarios de Donald Trump dirigidos al Papa León XIV.



«He expresado y sigo expresando mi solidaridad con el Papa».



«No me sentiría muy a gusto en una sociedad en la que los líderes religiosos hicieran lo que les dicen los… pic.twitter.com/beu0fYKWnz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 14, 2026

Solidaridad en Verona: Italia defiende la autonomía de los líderes religiosos

Meloni profundizó en sus declaraciones y aseguró que no estaría “cómoda en una sociedad donde los líderes religiosos hacen lo que les dicen los líderes políticos”.

Cabe recordar que la primera ministra de Italia es señalada por tener cercanía ideológica con el presidente estadounidense.

Estrecho de Ormuz: Meloni urge la paz ante el riesgo en el suministro de fertilizantes

Durante su intervención en Verona, Meloni amplió su mensaje hacia la situación internacional y abogó por avanzar en las negociaciones de paz para terminar la guerra entre Estados Unidos e Irán.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

“La situación internacional es una que debemos seguir abordando para impulsar las negociaciones de paz, hacer todo esfuerzo posible para estabilizar la situación y reabrir el estrecho de Ormuz, que es crucial para nosotros: claramente no solo para el combustible, sino también para los fertilizantes, otro factor clave para el sector que discutimos hoy”, declaró.

El estrecho de Ormuz representa un punto vital para el comercio, ya que por dicha zona transita el 20% del petróleo del mundo. Su cierre agrava la crisis económica mundial.