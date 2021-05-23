Desplome de teleférico en Italia deja al menos 12 muertos

El desplome de un teleférico dejó un saldo de 12 personas fallecidas en Italia, de acuerdo con medios internacionales.

Los hechos ocurrieron esta mañana cuando la cabina del teleférico se desplazaba sobre las inmediaciones del lago Mayor, en la localidad de Stresa, al norte del país y cerca de la frontera con Suiza, de acuerdo con servicios de emergencias.

ATUALIZAÇÃO: Até 12 pessoas morreram depois que um teleférico no norte da Itália caiu no chão.



O teleférico liga a cidade de Stresa, nas margens do Lago Maggiore, a uma área montanhosa chamada Mottarone, que fica a 4.900 pés acima do nível do mar. pic.twitter.com/Tq2JYbcLEy — Tati Cruz🔰 (@Taticru79846829) May 23, 2021

Se desconoce cuántas personas viajaban a bordo, pero equipos de rescate señalan que al menos 15 personas viajaban en el momento del desplome.

Hasta el momento, se sabe que dos niños, de 5 y 9 años de edad, fueron rescatados con vida pero son reportados en estado crítico, ambos fueron trasladados a un hospital de Turín.

Las primeras investigaciones del lamentable hecho señalan que el cable se partió en la zona más alta del recorrido, a más de mil 400 metros de altura sobre el nivel del mar y a 300 metros de llegar a la estación.

A #cablecar accident near Lake Maggiore, in Verbania, northern #Italy, 23 May 2021. CNSAS announced in a statement, quoting emergency medical services, that at least 9 people died when the cabin fell. 📸 epa / CNSAS#LagoMaggiore #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/gAsX8h5OM1 — european pressphoto agency (@epaphotos) May 23, 2021

Al momento, se sabe que equipos de la policía, rescatistas y otros cuerpos de emergencia continúan labores en la zona del accidente, aunque con mucha dificultad, debido a que el accidente se produjo en una densa zona boscosa, sobre una pendiente. De acuerdo con medios locales, en un intento por auxiliar a las víctimas, se volcó un camión de bomberos, aunque se descartan lesionados por este otro accidente.

Marcella Severino, alcaldesa de Stresa, señaló que los testimonios de los lugareños describen que el teleférico primero retrocedió a gran velocidad, luego dio una vuelta y salió disparado.

Ya son 12 los fallecidos al precipitarse al vacío una cabina de teleférico al norte de #Italia.

Dos niños continúan heridos de gravedad.

📹Imágenes de los #Bomberos @emergenzavvf @COPE pic.twitter.com/ZEd297I5fv — Eva Fernández (@evaenlaradio) May 23, 2021

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El Teleférico del lago Mayor

El teleférico afectado cubría la ruta del lago Mayor al Monte Mottarone, y el recorrido se realiza en aproximadamente en 20 minutos, y llevaba poco más de un mes en operaciones, tras haber suspendido su servicio por la pandemia desde el año pasado.

Entre 2014 y 2016, este sistema estuvo cerrado por mantenimiento, bajo el desarrollo de la empresa Leitner de Vipiteno, con una inversión de cuatro millones de euros. Durante los trabajos de esta obra también se llevó a cabo una revisión completa de toda la infraestructura.

La línea del teleférico fue inaugurada en 1970, luego de tres años de obras. Originalmente, se construyó para sustituir un ferrocarril.

Mario Draghi, primer ministro italiano, envió un mensaje de condolencias para los familiares de las víctimas, y afirmó que ya se mantiene en comunicación con las autoridades competentes.

🔴 #ÚLTIMAHORA Nueve muertos y dos niños heridos de gravedad por el accidente de un teleférico en Italia. https://t.co/U9fehJzuEp pic.twitter.com/YWszqTXtmx — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 23, 2021

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