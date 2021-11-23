Italia concede primer caso de muerte asistida: activistas

Un comité de ética en la región central de Italia de la "Marche" dio luz verde a lo que será la primera muerte asistida de la nación europea, señalaron activistas por el derecho a morir.

Mario, es una persona tetrapléjica de 43 años que obtuvo luz verde para la muerte médicamente asistida de parte del Comité de Ética de la autoridad sanitaria de Las Marcas.

Aunque ese no es su nombre real, Mario no ha podido moverse durante los últimos 10 años y ha pedido a las autoridades sanitarias locales que aprueben su muerte asistida. Cabe señalar que los comités de ética locales tienen el poder de autorizar o bloquear tales solicitudes.

Luz verde a primera muerte asistida en Italia

En este caso, el panel de "Las Marcas" señaló que la condición de Mario cumplía con los requisitos establecidos por un fallo de la corte constitucional del año 2019, que incluyen una patología crónica e irreversible que causa un sufrimiento que la persona considera intolerable.

Durante muchos años, el derecho a morir ha sido un tema muy polémico en Italia, justo donde la Iglesia Católica ejerce una fuerte influencia sobre la política y la opinión pública y que se ferozmente opone a una legislación más liberal.

“Mario” è il primo malato a ottenere il via libera al suicidio medicalmente assistito in Italia https://t.co/p4NtpSRJpo #23novembre pic.twitter.com/ok6cLrPe7a — Associazione Luca Coscioni (@ass_coscioni) November 23, 2021

El Vaticano reacciona primera autorización para muerte asistida

La Santa Sede señala que la forma más convincente: "nos parece ser la de un acompañamiento que asume el conjunto de múltiples necesidades personales en estas circunstancias tan difíciles. Es la lógica de los cuidados paliativos, que también contempla la posibilidad de suspender todos los tratamientos que el paciente considere desproporcionados, en la relación que se establezca con el equipo tratante".

"La cuestión de las decisiones sobre el final de la vida constituye un terreno delicado y controvertido", afirma el Vaticano a través de la Pontificia Academia para la Vida.

Associazione Luca Coscioni, es el grupo de activistas por el derecho a morir que ha seguido el caso de Mario quien tras enterarse de la autorización de muerte asistida señaló: "Me he liberado de toda la tensión acumulada a lo largo de los años".

Reconocen condiciones para muerte asistida

El comité también señaló que Mario pudo tomar sus propias decisiones de manera libre e informada.

Filomena Gallo, abogada de Mario:

Es lamentable que haya tardado tanto, pero finalmente, por primera vez en Italia, un comité de ética ha confirmado la existencia de las condiciones para el suicidio asistido de una persona enferma.