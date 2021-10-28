Juez ordena realizar eutanasia a Martha Sepúlveda en Colombia

Un juez de Colombia ordenó que se realice la eutanasia a Martha Sepúlveda, la primera mujer con un diagnóstico no terminal en acceder a este procedimiento, programado para el pasado 10 de octubre.

El juez 20 civil de Medellín ordenó al Instituto Colombiano del Dolor (Indocol) que lleve a cabo la eutanasia de Martha Sepúlveda, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El fallo del juez indica que el Indocol tiene 48 horas para acordar con la paciente Martha Sepúlveda el día y la hora en que se realizará la eutanasia.

El juez consideró que el derecho de Martha Sepúlveda a una muerte digna se vulneró cuando se canceló el procedimiento de la eutanasia, previsto para el domingo 10 de octubre. Sin embargo, el fallo del juez de Colombia puede ser impugnado en tres días.

El fallo del juez ampara a Martha Sepúlveda y es en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional que amplió la eutanasia a pacientes con enfermedades no terminales.

La eutanasia de una mujer de fe: "Dios no me quiere ver sufrir a mí".



La próxima semana Martha se convertirá en la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia. A pocos días de su muerte habló con @NoticiasCaracol https://t.co/hhdzZvAkvG pic.twitter.com/FOlqpMW2Si — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 4, 2021

¿Quién es Martha Sepúlveda y por qué se realizaría la eutanasia?

El caso de Martha Sepúlveda llamó la atención de Colombia, luego de que medios transmitieron su caso, ya que sería la primera persona en acceder a la eutanasia sin tener una enfermedad no terminal.

La enfermedad que padece la mujer de 51 años desde hace tres años, la cual le impide caminar de forma adecuada, la obligó a tramitar la eutanasia apenas cuatro días después de que Corte amplió la eutanasia a pacientes con enfermedades no terminales.

El 6 de agosto, Martha Sepúlveda ya tenía luz verde para acceder a la eutanasia y solo faltaba que definiera la fecha, la cual quedó acordada para el 10 de octubre.

Martha Sepúlveda aseguró a medios colombianos que Dios no quería verla sufrir, incluso dijo que tras tener una fecha para la eutanasia dormía mejor.

“Estoy de buenas, tengo buena suerte. Y, como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila”.

Tras la publicación de su caso, Martha Sepulveda llamó la atención de la Iglesia Católica, que se pronunció en contra de la eutanasia.