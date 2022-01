Emmanuel Macron busca “fastidiar” a los no vacunados contra Covid-19

Emmanuel Macron, presidente de Francia, aseguró que busca “fastidiar” a los no vacunados contra Covid-19, como estrategia para frenar la pandemia, sin embargo, el comentario del mandatario francés provocó críticas por parte de la oposición.

“A los no vacunados, realmente quiero fastidiarlos. Y así vamos a seguir haciéndolo, hasta el final. Esa es la estrategia”, indicó Emmanuel Macron en una entrevista para un medio local.

Emmanuel Macron agregó que a partir del 15 de enero los no vacunados no podrán ingresar a lugares públicos como restaurantes, cafeterías, teatros o cines.

Cabe recordar que el año pasado se implementó en Francia una medida que solo permitía el acceso a dichos lugares con un pase sanitario, el cual requería un test PCR o prueba de vacunación.

“No voy a mandar a los no vacunados a la cárcel, no voy a vacunar a la fuerza. Así que hay que decirles que, a partir del 15 de enero, ya no podrán ir al restaurante, no podrán tomar un café, ir al teatro, al cine”, explicó el mandatario francés.

Las declaraciones de Emmanuel Macron causaron críticas entre la oposición, a menos de cuatro menos de las elecciones presidenciales en Francia, donde Macron es favorito en las encuestas francesas.

También encendieron el debate en la Asamblea Nacional, donde los legisladores discuten desde el lunes la creación de un pasaporte de vacunación, en medio de una nueva ola de contagios de Covid-19 en el país.

Y entre los propios ciudadanos franceses también dividió opiniones, pues algunos consideraron exagerada la medida de prohibirles la entrada a lugares públicos a los no vacunados, mientras que otros se mostraron conformes con la propuesta.

“Fue un poco demasiado lejos ... Ellos (los no vacunados) son ciudadanos que están siendo apartados de alguna manera”, dijo la jubilada Genevieve a la agencia de noticias Reuters.

En cambio, el pensionista Jean, de 89 años, dijo estar de acuerdo con el presidente Emmanuel Macron y agregó que “quienes están en contra de la vacuna deben comprender los peligros y deben vacunarse”.

Francia detecta nueva variante de Covid-19

Investigadores de Francia identificaron hace unas semanas una nueva variante del Covid-19, a la cual denominaron IHU. De acuerdo con el estudio, los primeros casos con esta cepa se detectaron en República del Congo en septiembre.

También descubrieron que la nueva variante IHU tiene 46 mutaciones, más que la recién descubierta Omicron .