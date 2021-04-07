Italia vacunará contra Covid-19 a empleados de empresas

Con el objetivo de avanzar en la campaña de vacunación, los ministerios de Trabajo y Salud de Italia llegaron a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios para que los trabajadores que lo deseen, reciban la inmunización contra Covid-19.

Roberto Speranza, ministro de Salud italiano, afirmó que este acuerdo “es una hermosa página” que permitirá proteger la salud en los lugares de trabajo.

È una bella pagina l’accordo unanime che abbiamo siglato con @AndreaOrlandosp sindacati e imprese del nostro Paese.

Il protocollo per le vaccinazioni e quello per la sicurezza Covid ci aiuteranno a tutelare la salute nei luoghi di lavoro.

Questa battaglia si vince solo uniti. — Roberto Speranza (@robersperanza) April 7, 2021

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Según agencias internacionales, hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha en que iniciarán la vacunación en los centros de trabajo; no obstante, medios locales señalaron que podrían comenzar la campaña en mayo.

Las empresas podrán sumarse a esta campaña nacional de vacunación independientemente del número de trabajadores y del tipo de contrato que tengan, siempre y cuando los empleados estén dispuestos a recibir la aplicación ya que no será obligatorio.

Autoridades ven esta campaña como una “buena noticia” para Italia

La aplicación de las vacunas se realizará durante la jornada laboral y en caso de que algún trabajador tenga efectos secundarios, contará como enfermedad y podrá ausentarse, con los gastos médicos y de logística a cargo de la empresa.

Como parte de esta campaña, las empresas que no cuenten con un médico o un consultorio, podrán solicitar el apoyo del Instituto Nacional para los Accidentes y Seguros del Trabajo (Inail) para que reciban a personal que se encargará de aplicar las dosis.

Por su parte, Andrea Orlando, ministro de Trabajo italiano, aseguró que “se puede perfeccionar el acuerdo, pero es un punto fijo y una buena noticia para el país”.

Hasta ahora, en Italia hay 11.5 millones de personas que han recibido la primera dosis de la vacuna y 3.5 millones de italianos que ya cuentan con el cuadro completo de inmunización.

Además del personal sanitario, los maestros, las fuerzas del orden y de seguridad han recibido la vacuna; en algunas regiones, los jueces y personal de justicia también han sido vacunados.

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