Italia vacunará contra Covid-19 a empleados de empresas
Autoridades, sindicatos y empresarios de Italia acordaron vacunar a todos los empleados del país que lo deseen, sin importar el tipo de contrato que tengan.
Con el objetivo de avanzar en la campaña de vacunación, los ministerios de Trabajo y Salud de Italia llegaron a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios para que los trabajadores que lo deseen, reciban la inmunización contra Covid-19.
Roberto Speranza, ministro de Salud italiano, afirmó que este acuerdo “es una hermosa página” que permitirá proteger la salud en los lugares de trabajo.
È una bella pagina l’accordo unanime che abbiamo siglato con @AndreaOrlandosp sindacati e imprese del nostro Paese.— Roberto Speranza (@robersperanza) April 7, 2021
Il protocollo per le vaccinazioni e quello per la sicurezza Covid ci aiuteranno a tutelare la salute nei luoghi di lavoro.
Questa battaglia si vince solo uniti.
Te puede interesar: Chile pospone para mayo las elecciones por la crisis de Covid-19
Según agencias internacionales, hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha en que iniciarán la vacunación en los centros de trabajo; no obstante, medios locales señalaron que podrían comenzar la campaña en mayo.
Las empresas podrán sumarse a esta campaña nacional de vacunación independientemente del número de trabajadores y del tipo de contrato que tengan, siempre y cuando los empleados estén dispuestos a recibir la aplicación ya que no será obligatorio.
Autoridades ven esta campaña como una “buena noticia” para Italia
La aplicación de las vacunas se realizará durante la jornada laboral y en caso de que algún trabajador tenga efectos secundarios, contará como enfermedad y podrá ausentarse, con los gastos médicos y de logística a cargo de la empresa.
Como parte de esta campaña, las empresas que no cuenten con un médico o un consultorio, podrán solicitar el apoyo del Instituto Nacional para los Accidentes y Seguros del Trabajo (Inail) para que reciban a personal que se encargará de aplicar las dosis.
Por su parte, Andrea Orlando, ministro de Trabajo italiano, aseguró que “se puede perfeccionar el acuerdo, pero es un punto fijo y una buena noticia para el país”.
Hasta ahora, en Italia hay 11.5 millones de personas que han recibido la primera dosis de la vacuna y 3.5 millones de italianos que ya cuentan con el cuadro completo de inmunización.
Además del personal sanitario, los maestros, las fuerzas del orden y de seguridad han recibido la vacuna; en algunas regiones, los jueces y personal de justicia también han sido vacunados.
Te puede interesar: Siete jugadores italianos dan positivo a Covid-19 tras fecha FIFA