Siete jugadores italianos dan positivo a Covid-19 tras fecha FIFA

A más de una semana de que terminara la fecha FIFA y que la selección nacional de Italia reportara cuatro casos positivos por Covid-19 durante la concentración, se confirmaron siete nuevos positivos en jugadores del plantel 'azzurri'.

El caso más reciente es el de Matteo Pessina, mediocampista del Atalanta. Esta información fue confirmada por el propio club de Bérgamo, que además señaló que el jugador está asintomático y en aislamiento, como señalan los protocolos de prevención.

CONCENTRACIÓN FUE FOCO DE CONTAGIOS

El brote en la selección italiana se registró en la parte final de la concentración, cuando cuatro miembros del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Roberto Mancini, dieron positivo a Covid-19.

El último partido disputado por los 'azzurri' fue una victoria de 2-0 sobre Lituania como parte de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022. Desde entonces, se han registrado siete futbolistas positivos al virus: Leonardo Bonucci y Federico Bernardeschi (Juventus), Marco Verratti y Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Vicenzo Grifo (Freiburg), Alessio Cragno (Cagliari) y Matteo Pessina, el caso más reciente.

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PRENSA SEÑALA QUE SERÍAN OCHO CONTAGIADOS

La prensa italiana señala que a los siete casos confirmados se sumaría un octavo positivo: Salvatore Sirigu, guardameta del Torino, quien también habría dado positivo. El club anunció que se registró un positivo por Covid-19, pero no se reveló la identidad del jugador.

Las alertas están encendidas en la Serie A italiana, pues de los 38 jugadores convocados por Mancini para encarar la pasada fecha FIFA, casi 30 jugaron el pasado fin de semana en la liga local, incluidos Cragno, Sirigu, Bernardeschi y Pessina, todos positivos por coronavirus.

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