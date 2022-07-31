VIDEO: Conmoción en Italia por el asesinato de un vendedor nigeriano

Un hombre identificado como Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo de 32 años, fue arrestado este sábado luego de ser señalado por el asesinato de un vendedor ambulante de origen nigeriano en la ciudad costera de Adriático de Civitanova Marche, Italia.

Medios locales detallaron que el migrante discapacitado, Alika Ogorchukwu, fue golpeado hasta la muerte sobre una calle comercial, mientras diversos espectadores filmaban sin intervenir.

Ante los hechos, el alcalde Tommaso Claudio Corvatta lamentó el asesinato y refirió que viven un ‘clima de intolerancia’, pues acciones como estas ‘han causado estragos en la ciudad desde hace algún tiempo’.

Esposa del nigeriano pide justicia por el asesinato

Por su parte, la esposa de Alika Ogorchukwu, el vendedor nigeriano de 39 años, que ahora ha dejado también a un hijo huérfano aseguró que lo único que busca es justicia.

‘Todo lo que quiero es justicia. Justicia para mi esposo. Italia no me dejes sola’, dijo.

Policía de Italia analiza videos para determinar responsabilidades

De acuerdo con los reportes policiales y videos que circulan en redes sociales, el nigeriano se encontraba vendiendo productos en la calle, cuando el atacante tomó su muleta para golpearlo.

Durante algunos segundos, el agresor y la víctima lucharon en el pavimento, pero finalmente el nigeriano fue sometido cuando el italiano subió a su espalda.

“El agresor persiguió a la víctima golpeándolo primero con una muleta. Lo hizo caer al suelo, luego remató, causándole la muerte, golpeándolo repetidamente con sus propias manos”, dijo el investigador policial Matteo Luconi.

🔴#IMPACTANTE | Estas son indignantes imágenes del momento en el que un italiano asesina a un #migrante nigeriano discapacitado.



Según testimonios, la víctima se habría acercado a pedir dinero al atacante y este, tras negárselo, inició una pelea hasta provocarle la muerte. pic.twitter.com/Bgu8fm5jBe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2022

Italiano agresor habría robado el celular del nigeriano

Por lo anterior, las autoridades de Italia detuvieron a Filipo, bajo la sospecha de asesinato y robo, por presuntamente llevarse el celular del nigeriano.

Señalaron que se encuentran interrogando a los testigos y analizando los videos del momento.

Fuentes aseguran que el agresor dijo que el vendedor le había hecho solicitudes ‘insistentes’, en su defensa.

Ultraderechistas reprueban asesinato del vendedor nigeriano

De igual forma, los líderes ultraderechistas Matteo Salvini y Giorgia Meloni, reprobaron el ataque al nigeriano, a pesar de que ellos mismos se han pronunciado en contra de los inmigrantes en Italia.

‘Que la sentencia sea la máxima posible.’ arremetió Martteo Salvini.