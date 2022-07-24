Rescatan casi 700 inmigrantes en costas de Italia; reportan 5 muertos

La Guardia Costera de Italia informó alrededor de 700 inmigrantes, entre ellos 5 personas fallecidas, fueron rescatados frente a las costas del sur del país.

De acuerdo al comunicado de la Guardia Costera de Italia, la mayoría de los 674 inmigrantes fueron encontrados en un barco pesquero de 124 millas de la costa de Calabria, la bota de Italia; mientras que otros fueron rescatados en el agua.

Las operaciones de búsqueda y rescate fueron llevadas a cabo por un buque mercante y por la Guardia Costera y la Guardia di Finanza de Italia.

Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono 5 morti. Non si fermano gli approdi a Lampedusa, l'hotspot è al collasso #ANSA https://t.co/SoySqX3S1l — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 24, 2022

Inmigrantes fueron trasladados a ciudades portuarias de Sicilia y Calabria

La Guardia Costera de Italia reportó que los inmigrantes fueron trasladados a ciudades portuarias de Sicilia y Calabria durante la mañana de este domingo, mientras que los 5 cadáveres fueron llevados a la morgue del hospital de la ciudad de Messina, Sicilia.

Por otro lado, el domingo por la mañana, el buque de bandera noruega Ocean Vikinga vistió una embarcación de goma abarrotada de aguas internacionales, entre ellos varios niños pequeños y dos mujeres embarazadas.

Además, en Lampedusa, más de 400 inmigrantes han desembarcado desde la noche del sábado, después de que otras 350 personas, por lo que ha puesto en jaque al centro de recepción de inmigrantes de la isla de Italia, que atiende a más de mil personas.

Italy migrants: Nearly 1,200 arrive by boat in 24 hours https://t.co/ceTLQvlZaA — BBC News (World) (@BBCWorld) July 24, 2022

Aumenta el número de inmigrantes en Italia

Los flujos de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo en condiciones marítimas favorables han ido en aumento.

El Ministerio del Interior en Italia, reportó que más de 34 mil solicitantes de asilo e inmigrantes han llegado a Italia desde principios de este año, frene a los 25 mil 500 registrado en el mismo periodo del año pasado.

Los países mediterráneos situados en las principales rutas migratorias hacia Europa esperan alrededor de 150 mil llegadas este año, ya que la escasez de alimentos provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, amenaza con una nueva oleada migratoria procedente de África y Oriente Medio.

Con información de Reuters.

