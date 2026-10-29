Ivanna Richards, la piloto que inspira a nuevas generaciones durante el GP de México

En un deporte donde los milisegundos marcan la diferencia y donde históricamente la presencia masculina ha predominado, Ivanna Richards emerge como un símbolo de disciplina, velocidad y cambio generacional.

La joven piloto e hija del experimentado corredor de NASCAR, Homero Richards, se alista para correr en la categoría Super Copa dentro del marco del Gran Premio de México, consolidándose no solo como la única mujer en su parrilla, sino como un referente indiscutible para las niñas que buscan abrirse paso en el automovilismo.

Desde muy pequeña, el rugir de los motores fue su entorno natural. Acostumbrada a acompañar a su padre a las pistas, el paso hacia los go-karts, con solo 4 años de edad, fue un proceso intuitivo que rápidamente se transformó en una carrera profesional de alto rendimiento.

"Desde muy chiquita estoy acostumbrada a estar compitiendo contra hombres. Hoy en día en mis categorías soy la única mujer, pero es algo que ya no me afecta. Todos saben que cuando me pongo el casco, en la pista somos iguales; por todo lo que he logrado, ya me respetan", señala Ivanna en entrevista.

El desafío de la Super Copa y la exigencia física

El camino hacia ser parte del Gran Premio de México no ha sido sencillo. El salto directo de los karts a los autos de la Super Copa, la categoría de turismo más rápida del país, representó un reto de adaptación acelerado. A diferencia de competidores que disputan calendarios completos, Richards ha tenido que adaptarse rápidamente al auto número 20 del equipo Zapata en fechas seleccionadas, demostrando una madurez al volante que le ha valido podios y vueltas rápidas en la temporada.

Detrás de la adrenalina de cada curva existe una preparación física y mental rigurosa que derriba el mito de que el automovilismo solo consiste en girar un volante.

“Entreno cuello, abdomen y tronco para soportar las fuerzas G en las frenadas. Para combatir el calor dentro del auto, paso mucho tiempo en el sauna y haciendo cardio para que mi cuerpo se acostumbre", explica la piloto.

Para Ivanna, la disciplina ha implicado un estilo de vida distinto al de la mayoría de los jóvenes de su edad. Entre entrenamientos en el gimnasio, jornadas en la pista y compromisos escolares, la constancia aprendida en su entorno familiar se ha convertido en su mayor fortaleza para evitar errores a más de 200 kilómetros por hora.

Inspirar a las nuevas generaciones desde el Autódromo Hermanos Rodríguez

Correr durante el fin de semana del Gran Premio de México representa el escenario más esperado del año. Compartir la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez con la infraestructura de la Fórmula 1 le añade un componente emocional único, impulsado por el apoyo del público local.

Más allá de los tiempos en cronómetro, la piloto reconoce que su presencia en el circuito lleva consigo un mensaje implícito para las aficionadas que la observan desde las gradas o en los campos de karts.

"Me ha tocado ver niñas chiquitas en los go-karts que se me acercan a decirme que soy su ejemplo. Es muy padre sentir ese apoyo y saber que más mujeres se están interesando por el deporte. Salir a la pista y terminar en los primeros lugares rodeada de pilotos hombres es una gran satisfacción", comparte con entusiasmo.

Un legado de entrega en el automovilismo mexicano

El desempeño de Ivanna es el resultado de un esfuerzo colectivo que involucra mecánicos, ingenieros, patrocinadores y el respaldo incondicional de su familia. Con la mira puesta en subir al podio en la fiesta del automovilismo azteca, la joven piloto tiene clara la huella que desea dejar en el deporte motor a largo plazo.

Al ser cuestionada sobre cómo le gustaría ser recordada en las próximas décadas, Ivanna responde sin dudar: "Como la niña que salía a la pista y lo daba todo; que fuera la posición que fuera, peleaba hasta el final".