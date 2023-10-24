GP de México: El presidente que trajo la Fórmula 1 por ser su amor a los autos

La historia de la Fórmula 1 en México no se entiende sin la influencia de varios personajes apasionados por el deporte motor, pues aunque hoy en día el nombre de Checo Pérez se lleva los titulares como la principal figura del Gran Premio, la historia de la F1 en el país lleva varias décadas existiendo.

Para encontrar las bases del Gran Premio de México nos tenemos que remontar a 1962, año en el que la Fórmula 1 aterrizó en el país por primera vez para llevar a cabo una carrera de exhibición, un logro histórico para los principales promotores de que llegara este deporte y entre los que destaca el presidente de la nación en aquel entonces.

Se trata de Adolfo López Mateos, el mandatario mexicano que había asumido el cargo en 1958 y que, más allá de su trayectoria política, entre sus conocidos era famoso por ser un auténtico amante de los automóviles. Incluso, hay archivos que aseguran que el presidente recibía como regalo, cada año, un Ferrari último modelo por parte del acaudalado empresario, Pedro Natalio Rodríguez Quijada.

¿Te suena el nombre? Pues Pedro Natalio es el padre de los famosos hermanos Rodríguez, los pilotos mexicanos que hoy le dan el apellido al autódromo donde se disputa el Gran Premio de México, pero que además era muy amigo del expresidente López Mateos.

El presidente, Adolfo López Mateos, con el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, en la inauguración del autódromo de la Magdalena Mixhuca en 1959, hoy conocido como “Hermanos Rodríguez”|Archivo General de la Nación

¿Por qué Adolfo López Mateos fue el presidente que trajo la Fórmula 1 a México?

Bajo el mandato de Adolfo López Mateos se construyó el autódromo de la Magdalena Mixhuca, un proyecto impulsado en una tesis universitaria y que estuvo a cargo del ingeniero Oscar Fernández Gómez Daza, quien recibió el apoyo de varios empresarios, pero sobre todo de los amantes del automovilismo.

La idea era consagrar uno de los mejores circuitos en América y para ello contó con todo el soporte del presidente y de Pedro Rodríguez Quijada, quienes sembraron sus ideas inspiradas en Europa y Norteamérica para confeccionar un autódromo donde más adelante llegaría la Fórmula 1.

El autódromo de la Magdalena Mixhuca fue construido en 1959 por encargo del presidente de la República Adolfo López Mateos.

Gran entusiasta de los autos y el automovilismo

El GP🇲🇽 llega en 1962 pero solo como carrera de exhibición

El primero oficial se corre en 1963@GPMexico_F1 pic.twitter.com/FckpWfOPjG — Hector G Marino (@XIMandamiento) November 1, 2021

Apenas un año después de la llegada de Adolfo López Mateos al poder, se inauguró el circuito y se comenzó a trabajar para traer el "Gran Circo" a México, logro que culminaron en 1962, cuando la F1 aceptó realizar una carrera de exhibición, ya con los hermanos Rodríguez compitiendo en el máximo nivel del automovilismo deportivo.

El apasionado por los autos, López Mateos, se sentó junto al entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, para ver la inauguración del autódromo. Pudo disfrutar de dos carreras oficiales de la Fórmula 1 y pasó a la historia como el presidente de México que estuvo al mando cuando aterrizó la máxima categoría de automovilismo en el país.