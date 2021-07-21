J Balvin hace cover de canción de Metallica ¡Perreo metalero!

La industria de la música está llena de sorpresas, y sin duda, una de las más impactantes en las últimas semanas es la que J Balvin nos regaló este miércoles, con su versión "Wherever I May Roam", original de Metallica.

Este cover poco convencional se debe al 30 aniversario del disco "The Black Album" de la banda de metal, motivo por el que desde hace poco más de un mes, decenas de artistas invitados por Metallica presentaron sus versiones de los grandes clásicos de este álbum en un trabajo recopilatorio que lleva por nombre "The Metallica Blacklist".

Previamente habían sido publicados los covers de "The Unforgiven" hecho por Ha*Ash, o la versión de "Enter Sandman" de Juanes, y finalmente este miércoles se publicó la aportación del reguetonero J Balvin.

Como era de esperarse, desde que se anunció la colaboración del colombiano surgieron cientos de comentarios al respecto, tanto positivos como negativos, pero el propio intérprete restó importancia a las críticas señalando que desde que era más joven era un gran seguidor de la banda, por lo que se sintió honrado cuando recibió la invitación.

Te puede interesar: Gorillaz ofrecerá concierto gratuito para trabajadores de la salud

El cover de J Balvin para Metallica

En la nueva versión de "Wherever I May Roam", creada por J Balvin, destaca la guitarra que Kirk Hammet compuso para la versión original, acompañada de beats característicos del género urbano y frases de rap características del famoso.

Luego de que se publicó la nueva versión del tema de Metallica, el intérprete de "Rojo" agradeció de nueva cuenta a la banda por la oportunidad, y explicó que la música se hizo para fusionarse, dejando de lado los comentarios negativos.

Mi banda y una de mis canciones favoritas. ¡Pa la cultura! La música se hizo para unir

"The Metallica Blacklist" llegará a tiendas y plataformas de streaming el próximo 10 de septiembre, pero desde que se anunció este trabajo recopilatorio, Metallica y sus invitados han compartido algunas de las nuevas versiones.

Además de artistas latinos, otros invitados a este proyecto fueron Miley Cyrus y Elton John, que dieron vida a "Nothing Else Matters", además también ya fue publicado el cover de "Sad But True" de St. Vincent.

Te puede interesar: Príncipe Harry publicará libro de memorias en 2022