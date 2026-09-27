Hallan sin vida a dos menores tras las lluvias por “Polo"; sus padres siguen desaparecidos

La emergencia continúa en la comunidad de La Cuesta, en Talpa de Allende, Jalisco, donde autoridades mantienen un operativo de atención y búsqueda luego de las afectaciones provocadas por las lluvias.

De acuerdo con la actualización de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, cuatro personas habían sido reportadas como desaparecidas. Dos de ellas, ambos menores de edad, fueron localizadas sin vida.

Las labores de búsqueda no han terminado. Los equipos de emergencia continúan trabajando para localizar a las otras dos personas, quienes corresponden a los padres de los menores.

Continúa operativo de búsqueda en La Cuesta

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco mantiene el operativo en coordinación con las autoridades municipales de Talpa de Allende.

Como parte de las labores, el helicóptero Fénix realiza recorridos sobre el cauce del arroyo y diferentes puntos de la zona, con el objetivo de apoyar a los equipos que participan en la búsqueda de las dos personas que permanecen desaparecidas.

La información sobre el incidente continúa actualizándose conforme avanzan los trabajos en el lugar.

🚨 ACTUALIZACIÓN INCIDENTE EN LA CUESTA, TALPA DE ALLENDE



En coordinación con las autoridades municipales de Talpa de Allende, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco mantiene el operativo de atención y búsqueda en la comunidad de La Cuesta.



De las cuatro… pic.twitter.com/ufplFmvfft — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 27, 2026

Derrumbes afectan puntos de la carretera estatal 555

Además de las labores de búsqueda, autoridades atienden las afectaciones registradas en distintos puntos carreteros.

Maquinaria municipal y del Gobierno de Jalisco trabaja en el retiro de materiales que dejaron los derrumbes, principalmente en el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 25 de la carretera estatal 555.

Pese a las afectaciones, la comunidad de La Cuesta cuenta con comunicación terrestre. El antiguo camino que conduce a la localidad es utilizado principalmente por los cuerpos de emergencia que participan en las labores.

Servicios básicos continúan funcionando tras paso de "Polo"

La actualización oficial señala que los servicios básicos en La Cuesta continúan funcionando y que, por el momento, no se requiere ayuda humanitaria; las autoridades mantienen la atención en la zona mientras continúa la búsqueda de los padres de los dos menores localizados sin vida.

