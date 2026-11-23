La coordinadora de Morena en Nayarit, Jasmín Bugarín, anunció que recibió oficialmente el certificado de pérdida de nacionalidad de los Estados Unidos, documento emitido por el Departamento de Estado de ese país que acredita su renuncia definitiva e irrevocable a la ciudadanía estadounidense. A través de un mensaje difundido en video en sus redes sociales, la también legisladora detalló que inició el trámite hace algunas semanas y que este fue aprobado formalmente desde el pasado 30 de octubre, poniendo fin a la controversia pública en torno a su doble nacionalidad.

En su pronunciamiento, Jasmín Bugarín aseguró que asumió esta decisión con plena responsabilidad y conciencia, señalando que el amor a la patria debe ser el motor principal para quienes deciden dedicar su vida al servicio público. Asimismo, enfatizó que su identidad y sus raíces siempre han estado vinculadas a Nayarit y a México, equiparando su origen con el de miles de familias nayaritas que migraron en busca de mejores oportunidades sin dejar de llevar a su país en el corazón, y reiteró que con congruencia continuará respaldando el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para defender la transformación y la soberanía nacional.

Les comparto una noticia muy importante 👇 pic.twitter.com/bYAZiSV1p6 — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) November 23, 2026

El intento previo de renunciar a la nacionalidad ante la SRE antes de acudir a Estados Unidos

La entrega del certificado oficial por parte del Departamento de Estado ocurre luego de los señalamientos de que, en un primer momento, Jasmín Bugarín intentó deslindarse de la polémica realizando un trámite administrativo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México.

No obstante, dicho procedimiento ante la cancillería mexicana carecía de efectos legales para extinguir la ciudadanía estadounidense, ya que la renuncia a esa nacionalidad es un acto jurídico que únicamente puede tramitarse, procesarse y ser aprobado de manera formal por las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos. Tras cumplir finalmente con el procedimiento correspondiente ante la autoridad norteamericana, Bugarín acreditó la pérdida definitiva de su ciudadanía extranjera.