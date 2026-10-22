¡Salto relámpago! Jasmin Bugarín deja el Partido Verde y se suma a Morena en medio de críticas por su nacionalidad

Morena sumó un nuevo "fichaje" en Nayarit. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presumió feliz de la vida que la política Jasmin Bugarín dejó tirado al Partido Verde para brincarse formalmente a las filas del partido guinda. Frente a los medios, Montiel celebró la llegada de la exlegisladora, y también coordinadora en el estado de Nayarit, con un eufórico "bienvenida, bienvenida, bienvenida", asegurando que ya la ven como una más del equipo para "armar la estructura del movimiento" en el estado.

Bienvenida a Nayarit querida amiga @A_MontielR, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de @PartidoMorenaMx, tu visita nos fortalece.



Seguimos sumando esfuerzos y trabajando de la mano por el pueblo de Nayarit y de todo México.



¡Organización es transformación! 🇲🇽 pic.twitter.com/QOEFGFWOvA — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) October 22, 2026

Pero el salto de Bugarín levantó sospechas de inmediato, pues cambió de camiseta partidista mucho más rápido de lo que resolvió su trámite con la doble nacionalidad. Aunque en su momento presumió una foto diciendo que ya había "renunciado" a su ciudadanía estadounidense ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), todo indica que el trámite está congelado y solo sirvió como foto del recuerdo, dejando al descubierto una simulación que todavía queda pendiente a la población.

El error en el trámite: La SRE no puede cancelar la ciudadanía de Estados Unidos

El argumento presentado por la política contiene una falla legal importante. Entregar un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en México no invalida ni cancela la nacionalidad de Estados Unidos, ya que la dependencia mexicana no tiene facultades para retirar ese documento.

Seguiremos adelante, en unidad y de la mano del pueblo, con convicción y firmeza, defendiendo la transformación y la soberanía nacional. https://t.co/BrYVat66TD — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) October 1, 2026

De acuerdo con las leyes internacionales y los criterios del Departamento de Estado estadounidense, para renunciar a esa ciudadanía de forma válida e irrevocable es obligatorio acudir personalmente a una embajada o consulado de Estados Unidos fuera de su territorio, firmar la renuncia bajo protesta, pagar la tarifa correspondiente de 450 dólares y cumplir con las obligaciones fiscales finales ante el gobierno norteamericano. Al dejar este procedimiento detenido ante Washington y limitarse a un trámite en México, Jasmin Bugarín mantiene activa la ciudadanía estadounidense en los hechos, lo que abre un debate sobre si cumple realmente con los requisitos para aspirar a cargos de elección popular.

