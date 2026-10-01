¿Trámite inválido? Este sería el error en el trámite de Jasmine Bugarín para renunciar a su doble nacionalidad

El caso de Jasmine Bugarín Rodríguez, recién nombrada coordinadora de Morena y el Partido Verde en Nayarit, pondrá a prueba la seriedad de la recién aprobada reforma sobre la doble nacionalidad para aspirar a gubernaturas. Tras revelarse su nacimiento en Los Ángeles, California, la abanderada oficialista difundió un comunicado argumentando que desde hace años realizó trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para manifestar su "renuncia a toda fidelidad a un Estado extranjero".

Sin embargo, en términos del derecho internacional, dicho trámite no es en la SRE, pues la dependencia mexicana no tiene facultades para cancelar la ciudadanía norteamericana; la única renuncia válida e irrevocable se realiza directamente ante el gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, para que la virtual candidata acredite su "lealtad" exclusiva a México y cumpla con el nuevo marco constitucional sin riesgo de inhabilitación, deberá completar el proceso legal de expatriación ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este requisito exige cumplir con una serie de pasos formales, requisitos fiscales y el pago de derechos consulares que dejarán al descubierto si la renuncia se concreta en los hechos o se queda solo en un discurso político.

Seguiremos adelante, en unidad y de la mano del pueblo, con convicción y firmeza, defendiendo la transformación y la soberanía nacional. https://t.co/BrYVat66TD — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) October 1, 2026

¿Cómo se renuncia a la ciudadanía estadounidense? La guía legal que Bugarín debe seguir

Renunciar voluntariamente a la ciudadanía de Estados Unidos es un acto legal irrevocable que requiere cumplir de forma estricta con los lineamientos del Departamento de Estado. A diferencia de una manifestación protocolaria ante dependencias mexicanas como la SRE, el trámite exige la comparecencia presencial del interesado ante un oficial consular o embajada estadounidense fuera del territorio norteamericano, donde se formaliza la firma de la documentación oficial y se rinde bajo protesta un juramento presencial de renuncia.

Asimismo, el proceso no es gratuito ni inmediato. La tarifa gubernamental para procesar el Certificado de Pérdida de Nacionalidad (Certificate of Loss of Nationality) se ubica en 450 dólares tras la actualización de tarifas consulares. Además, la legislación de Estados Unidos contempla estrictos compromisos fiscales finales, exigiendo la presentación obligatoria de las últimas declaraciones de impuestos y la eventual liquidación de un impuesto por expatriación (exit tax) para personas con alto patrimonio. Sin este certificado oficial emitido por Washington, la renuncia no surte efectos legales, poniendo a prueba la efectividad de la ley mexicana frente a la doble nacionalidad para Morena.