Jasmine Bugarín confirma su renuncia a la nacionalidad de EU para ser coordinadora de Morena en Nayarit

La recién nombrada coordinadora de Morena y el Partido Verde rumbo a la gubernatura de Nayarit en 2027, Jasmine María Bugarín Rodríguez, quedó envuelta en una fuerte polémica legal y política tras revelarse su condición de doble nacionalidad. De acuerdo con registros del Registro Nacional de Población, la senadora con licencia nació el 27 de octubre de 1986 en el Hospital East Los Angeles Doctors de California, Estados Unidos, y fue inscrita formalmente en México como "Nacida en el Extranjero" hasta septiembre de 2013. Su virtual candidatura se da en un momento crítico, luego de que el Congreso aprobara las reformas constitucionales que imponen la nacionalidad mexicana única como requisito indispensable para aspirar a las gubernaturas estatales.

Aunque la dirigencia de Morena le otorgó el nombramiento bajo el criterio de paridad de género, desplazando a Héctor Santana, ganador de la encuesta interna, el panorama jurídico para Bugarín se complica ante el nuevo marco legal. Para poder registrarse formalmente ante las autoridades electorales y competir por el gobierno nayarita, la legisladora del PVEM estará obligada a iniciar de forma inmediata los trámites de renuncia a su ciudadanía estadounidense, buscando conservar de manera exclusiva la nacionalidad mexicana para no quedar inhabilitada.

Te invitamos a conocer la trayectoria de @JasminBugarin, designada por el pueblo como Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nayarit.



¡El futuro de Nayarit se construye de la mano del pueblo! pic.twitter.com/HGTtdUcG7t — Morena (@PartidoMorenaMx) September 30, 2026

Jasmine Bugarín afirma renuncia a la nacionalidad estadounidense

La recién nombrada coordinadora de Nayarit emitió un comunicado oficial para aclarar la polémica sobre su lugar de nacimiento y su estatus legal. Bugarín explicó que nació en California, Estados Unidos, debido a la historia migratoria de sus padres, pero subrayó que fue trasladada a México a muy temprana edad. Ante el debate generado por las reformas sobre doble nacionalidad, la senadora afirmó categóricamente: "Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer, a quién servir y representar: a México y al pueblo nayarita.

En tiempos en los que la defensa de la soberanía nacional vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública y ante distintas versiones que circulan sobre mi historia, comunico lo siguiente: pic.twitter.com/B8EJXXB4Kb — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) September 30, 2026

En ese sentido, destacó que desde hace años renunció a su ciudadanía estadounidense y está certificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 2024.