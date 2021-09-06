Murió Jean-Pierre Adams, después de 39 años en coma

Jean-Pierre Adams, el jugador de futbol que entró en un coma profundo en 1982 por un error en la dosis de anestesia mientras se sometía a una intervención quirúrgica de rodilla, murió a los 73 años en el Hospital Universitario de Nîmes, Francia.

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Adams, conocido como 'La Roca Negra', llegó en 1958 a Francia proveniente de Senegal y comenzó su carrera como futbolista profesional. Jugó tres años en el Olimpique de Nîmes y cuatro en el Niza antes de dar el gran salto al PSG, donde jugó dos temporadas.

Con la selección de futbol de Francia, Jean-Pierre Adams será recordado por su asociación con Maurius Trésor, con el que formó una pareja de centrales conocida como "La Guardia Negra".

La vida de Jean-Pierre Adams dio un giro radical el 17 de marzo de 1982, cuando fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Édouard Herriot en Lyon, por una rotura de ligamentos en la rodilla.

Jean-Pierre Adams cumplió casi 40 años en coma

Una negligencia médica con la anestesia durante una operación dejó en coma a Jean-Pierre Adams. Su cuerpo no reaccionó bien a las dosis de anestesia inyectadas, sufrió un broncoespasmo y su cerebro quedó privado de oxígeno.

El jugador de futbol murió a los 73 años y estaba por cumplir cuatro décadas en estado vegetativo. Por aquel entonces el tribunal le había dado una sentencia al anestesista de un mes de suspensión y una fuerte multa, pero el futbolista nunca despertó.

La esposa de Jean-Pierre Adams seguía atendiendo sus necesidades y nunca perdió la esperanza de que un día se despertara. Según informó el medio británico The Sun en marzo, el jugador de futbol era incapaz de comunicarse, pero aún podía respirar, comer y toser sin ayuda de equipos médicos.

Su situación hizo que muchos cuestionaran si debería haber estado en estado vegetativo durante 39 años.

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