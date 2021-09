Murió el actor Jean-Paul Belmondo, estrella de la Nouvelle Vague

Jean-Paul Belmondo, estrella de la Nouvelle Vague del cine francés después de su actuación en la película “Sin Aliento”, de Jean-Luc Godard, en 1959, murió a los 88 años.

Belmondo, que había sufrido un accidente cerebrovascular en 2001, se apagó “tranquilamente”, dijo su abogado y amigo Michel Godest, a la prensa francesa.

Godest agregó que la muerte del actor era “una pérdida para toda Francia”.

En la décad de los 60, Belmondo saltó al cine convencional

Belmondo participó en 92 películas, incluyendo cortos y papeles menores y su última aparición en pantalla fue en el corto “Allons-y! Alonzo!”, en 2009.

Saltó a la fama internacional con “Al final de la escapada” (A bout de souffle, 1960) y trabajó con varios de los grandes directores de la Nouvelle Vague, como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Louis Malle o Claude Chabrol en los años 60.

“La sirena del Mississippi”, “Une femme est une femme” o “El ladrón de París” fueron algunos de sus filmes más destacados de esa época.

La estrella de la Nouvelle Vague pasó al cine convencional en la década de 1960 y se convirtió en uno de los principales héroes de comedia y acción de Francia.

Su decisión de seguir una carrera en el cine comercial y de alejarse del cine-arte le generó críticas de que había desperdiciado su indiscutible talento, algo que Belmondo siempre negó.

“Cuando un actor tiene éxito, la gente le da la espalda y dice que ha tomado el camino más fácil, que no quiere esforzarse ni correr riesgos”, dijo el actor de la Nouvelle Vague.

“Pero si fuera tan fácil llenar los cines, entonces el mundo del cine estaría en mucho mejor estado de salud de lo que está. No creo que me hubiese mantenido en el foco durante tanto tiempo si hubiera estado haciendo cualquier basura antigua. La gente no es tan estúpida”, agregó.

