Adolescente será el astronauta más joven; irá al espacio con Jeff Bezos

Un adolescente de 18 años podría convertirse en la persona más joven en llegar al espacio. El estudiante realizará el viaje a través de la empresa Blue Origin y compartirá el momento con Jeff Bezos, dueño de dicha compañía.

A través de un mensaje en las redes sociales, la empresa Blue Origin anunció que el adolescente de 18 años se llama Oliver Daemen y es el primer cliente en pagar su vuelo al espacio a bordo del cohete New Shepard.

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En un comunicado, Blue Origin especificó que el adolescente se unirá a Jeff Bezos, Mark Bezos y Wally Funk a bordo del primer vuelo tripulado al espacio, que está programado para despegar el próximo 20 de julio.

¡Bienvenido a la tripulación, Oliver! Estamos agradecidos de tenerte como nuestro primer cliente en marcar el inicio de las operaciones comerciales.

Oliver Daemon podría convertirse en la persona más joven en viajar al espacio, de acuerdo con el texto que Blue Origin publicó este jueves 15 de julio.

Además, especificó que ocupará el lugar de una persona anónima que había acordado pagar 28 millones de dólares por un lugar en el vuelo de la empresa de Jeff Bezos; sin embargo, tuvo un problema con su agenda, por lo que acordó volar en un viaje futuro.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353 — Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

La persona más joven y la más longeva viajarán al espacio con Jeff Bezos

La empresa de Jeff Bezos también especificó que el adolescente que se convertirá en la persona más joven en llegar al espacio compartirá el vuelo con Wally Funk, una astronauta de 82 años, quien podría ser la persona más longeva en llegar al espacio.

“Oliver Daemen y Wally Funk representan a los astronautas más jóvenes y mayores que viajaron al espacio”, agregó Blue Origin.

¿Quién es el adolescente que volará al espacio con Jeff Bezos?

Oliver Daemon, el adolescente de 18 años que podría convertirse en la persona más joven en llegar al espacio en un viaje con Jeff Bezos, se graduó de la escuela secundaria en 2020 y se tomó un año sabático antes de continuar sus estudios para obtener su licencia de piloto privado.

Oliver pretende asistir a la Universidad de Utrecht para estudiar física y gestión de la innovación a partir de septiembre de este año.

“Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Oliver para que viaje con nosotros en New Shepard”, dijo Bob Smith, director ejecutivo de Blue Origin.

#NewShepard is go for launch on July 20 for #NSFirstHumanFlight. This is the 16th flight and first with astronauts on board. Watch live at https://t.co/7Y4TherpLr. Coverage starts at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. pic.twitter.com/hYv68UlCqm — Blue Origin (@blueorigin) July 12, 2021

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