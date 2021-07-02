Jeff Bezos viajará al espacio con mujer astronauta de 82 años

Una mujer astronauta de 82 años viajará junto al empresario Jeff Bezos en el primer viaje tripulado al espacio, programado para el próximo 20 de julio. La mujer es Wally Funk, quien nunca pudo viajar con la NASA.

La compañía Blue Origin anunció este jueves que la astronauta de 82 años se convertirá en la cuarta tripulante del viaje inaugural de la New Shepard.

En el viaje al espacio estarán Jeff Bezos, su hermano Mark, Wally Funk y un cuarto pasajero del que aún no se conoce su identidad. Hasta ahora, solo se sabe que pagó 28 millones de dólares en una subasta para lograr ese lugar.

Te puede interesar: Space X lanza satélite mexicano al espacio

Al respecto, Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, explicó en sus redes sociales que la astronauta de 82 años no pudo viajar al espacio con la misión “Mercury 13” en 1961 porque fue cancelada, por tal motivo la seleccionó para cumplir su sueño.

“Nadie ha esperado más tiempo. Es hora. Bienvenida a la tripulación, Wally. Estamos encantados de que vueles con nosotros el 20 de julio como invitada de honor”, señaló el empresario en su cuenta de Instagram.

El viaje al espacio en el que estarán Wally Funk y Jeff Bezos podría marcar una nueva era en el turismo espacial, en el que hay otros competidores, por ejemplo, la compañía Space X, fundada por Elon Musk; así como Richard Branson con Virgin Gallactic.

¿Quién es la astronauta de 82 años que viajará con Jeff Bezos?

La astronauta de 82 años, Wally Funk, comenzó a volar desde 1960 cuando era la graduada más joven del programa “Mujer en el Espacio”, un proyecto financiado con fondos privados que evaluó la aptitud de las mujeres piloto para convertirse en astronautas, de acuerdo con información en la página web de Blue Origin.

Además fue la primera inspectora de la Administración Federal de Aviación (FAA) en Estados Unidos y la primera investigadora de seguridad aérea de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

La también piloto ahora formará parte de la primera tripulación de New Shepard y la persona de mayor edad en volar al espacio.

En 19 días viviremos un intenso momento espacial, esos donde el pasado, presente y futuro se dan la mano. Wally Funk integrante del mítico grupo Mercury 13 llegará al espacio. Les recomiendo ver antes del lanzamiento que transmitiremos con @bagudiego Mercury 13 en Netflix.🚀 pic.twitter.com/5gXyWmyT9M — Diego Córdova (@dcordovaok) July 1, 2021

Te puede interesar: NASA crea globos para detectar terremotos; podría enviarlos a Venus