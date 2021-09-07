Jeff Bezos invierte en compañía para descubrir el rejuvenecimiento

Jeff Bezos, fundador de Amazon y considerado el hombre más rico del mundo, se encuentra interesado en invertir cientos de millones de dólares en una nueva compañía con el fin de que los mejores científicos del mundo descubran el rejuvenecimiento humano, informó MIT.

Hace casi dos meses, Jeff Bezos renunció a su puesto de CEO en Amazon e incursionó en su primer viaje espacial con la nave creada por su empresa Blue Origin; y ahora junto con el magnate ruso Yuri Milner busca financiar Altos Labs.

La empresa fue fundada a principios de 2021 y estudia la reprogramación celular, por lo que se buscó el apoyo de científico como el español Juan Carlos Izpisúa Belmonte, del instituto Salk, en California, que ganó la fama mundial al mezclar embriones de un humano y un mono; asimismo, se reclutó a Shinya Yamanaka, quien comparte un premio Nobel por la reprogramación celular.

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Jeff Bezos y Yuri Milner han invertido al menos 270 millones de dólares en Blue Origin, empresa que tendrá apoyo financiero de otras compañías del sector tecnológico con el fin de crear el rejuvenecimiento celular a partir de las proteínas especiales.

De acuerdo con la información de MIT, la reunión con los científicos se llevó a cabo con Yuri Milner que ofreció a los científicos altos salarios, así como la libertad de trabajo y encontrar la fórmula del rejuvenecimiento.

Jeff Bezos, el millonario que revolucionó al mundo

Jeff Bezos fundó Amazon en 1995 y se convirtió con el paso de los años en una de las empresas más importantes de la actualidad, lo que lo colocó en la lista de uno de los hombres más ricos del mundo.

El magnate también incursionó con Blue Origin en la carrera de viajes espaciales, con lo que busca cada año vender mil millones de dólares en inversiones de Amazon para invertir en este proyecto.