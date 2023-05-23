Epstein amenazó a Bill Gates con revelar su infidelidad

El Wall Street Journal informó que el infame magnate financiero Jeffrey Epstein supuestamente amenazó al cofundador de Microsoft, Bill Gates, con hacer pública su relación extramarital. La aventura amorosa habría sido con Mila Antonova, una jugadora rusa de bridge a quien Gates habría conocido en 2010 y con quien salió mientras seguía casado con su ahora exesposa, Melinda. Gates habría tenido 54 años mientras que Antova apenas tenía 20.

Antonova terminó su relación con Gates y luego conoció a Epstein tres años después, en 2013; más tarde, el financiero habría ayudado a la rusa a estudiar en una escuela de codificación de software al pagar su colegiatura y gastos.

Entonces, las fuentes dicen que en 2017, Epstein escribió por correo electrónico a Gates para solicitarle el reembolso por pagar el curso de Antova. Según el Wall Street Journal, las personas que vieron el mensaje lo interpretaron como una implicación de que Epstein podría revelar la relación extramarital. Dicho cobro le habría llegado a Gates luego de que Epstein intentó sin éxito de conseguir que el confundador de Microsoft participar en un fondo de caridad multimillonario.

Un portavoz de Gates dijo a CNN: "el señor Gates nunca tuvo ningún trato financiero con Epstein. Como Bill ha dicho antes, haberlo conocido fue un error".

Epstein se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba el juicio por supuestamente dirigir una red de tráfico sexual de niñas menores de edad.

Meet Mila Antonova, the young bridge player who Bill Gates had an affair with in 2010. Jeffrey Epstein found out about this affair and used it as leverage against Bill Gates. Bill Gates began having private meetings with Epstein in 2011, but Epstein didn’t find out about the… pic.twitter.com/qeswB8uPiv — 🇺🇸Travis🇺🇸 (@Travis_in_Flint) May 21, 2023

¿Qué famosos estuvieron relacionados con Epstein?

Además de Bill Gates, son varios los famosos que han sido relacionados con Jeffrey Epstein y su novia Ghislaine Maxwell.



Bill Clinton Epstein . Clinton ha negado haber tenido conocimiento de los delitos de Epstein y ha declarado que su relación era principalmente social.

. Clinton ha negado haber tenido conocimiento de los delitos de y ha declarado que su relación era principalmente social. Donald Trump: antes de su carrera política, Trump ya conocía a Epstein y se ha fotografiado con él en ocasiones. Sin embargo, también se ha informado que Trump rompió relaciones con Epstein en 2004 después de una disputa.

y se ha fotografiado con él en ocasiones. Sin embargo, también se ha informado que Trump rompió relaciones con en 2004 después de una disputa. Príncipe Andrés: una de las víctimas de Epstein alegó que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe, lo cual él ha negado. Como resultado de la controversia, el príncipe Andrés se retiró de los deberes públicos

alegó que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe, lo cual él ha negado. Como resultado de la controversia, el príncipe Andrés Naomi Campbell: los registros del el avión privado de Epstein desvelan que Naomi Campbell viajó cuatro veces en el jet, aunque la modelo ha asegurado en múltiples ocasiones que no era consciente de los delitos que supuestamente unían a su gran amiga Ghislaine Maxwell y al fallecido Jeffrey Epstein. Sin embargo, Virginia Giuffre

Woody Allen y Kevin Spacey también han sido vinculados a Epstein y Maxwell.