Hombre palestino mata a un israelí en atentado en Jerusalén

El atentado por parte del hombre palestino se llevó acabo en los accesos de la explanada de las mezquitas a las 09:00 de la mañana, cerca del Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, dejando como saldo un muerto y al menos tres personas heridas.

Luego de abrir fuego, el palestino fue abatido por elementos que resguardaban la zona. Según el informe oficial, dos mujeres de la policía fueron quienes respondieron al atentado primero.

De acuerdo con declaraciones del Jefe de la Policía israelí, Kobi Shabtai, este atentado se trató de un acto terrorista y fue gracias a la rápida respuesta de los agentes que el palestino fue abatido.

Se trata de un atentado muy grave. Los agentes reaccionaron con rapidez, en apenas 32 segundos, y neutralizaron al terrorista.

Según el informe, el atacante fue identificado como Fadi Abu Shjaidam, palestino de 42 años originario de Shuafat en Jerusalén. Tras el ataque se determinó que el arma homicida fue una metralleta de fabricación casera, también se informó que portaba un cuchillo.

Algunos medios internacionales reportaron que durante el atentado, el palestino iba vestido como ultraortodoxo judío.

|Reuters

De acuerdo al ministro de Seguridad Interna, Omer Bar Lev, el atentado en Jerusalén se lo adjudicó la sección política de Hamas. Además detalló que el palestino no había mostrado signos de ser un peligro hasta el día de hoy.

El terrorista pertenecía a lo que se llama sección política de Hamas. Cada mañana venía a rezar y hoy decidió realizar este atentado. Hace tres días, su esposa huyó del país.

El ataque por parte del palestino dejó como víctima al israelí Eliyahu David Kaye de 26 años, guía turístico en el Muro de los Lamentos, el cual resultó muerto.

Entre los heridos se encuentra el rabino Zeev Katsenelvogen, quien salía de la mezquita al momento del ataque. Según sus declaraciones en el hospital, solo escucho ruido antes de ser alcanzado por una bala.

Escuché disparos a un ritmo rápido y de repente sentí un dolor en el cuerpo.

Israel en alerta máxima por atentado en Jerusalén

A través de su cuenta de Twitter, Naftali Bennet, primer ministro de Israel, mandó condolencias a las familias de las víctimas del atentado, además de que reconoció la rápida respuesta de la policía.

Dijo además que ha dado la instrucción de mantener máxima vigilancia ante posibles atentados nuevos.

אני משתתף בצער משפחת הנרצח ומבקש להצטרף לתפילה לרפואת הפצועים, בפיגוע הירי הקשה שהיה הבוקר בעיר העתיקה.



הייתה שם פעולה מהירה מאוד של כוחותינו, שתי השוטרות והשוטרים שהיו במקום ניטרלו במהירות רבה את המחבל. >> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 21, 2021

Hamas se adjudica el ataque en Jerusalén por parte de un palestino

Por su parte portavoz de Hamas, Hazem Qassem, dijo que el ataque cerca del Muro de los Lamentos fue una acción heroica por parte de uno de sus miembros.

Aseguró que Hamas luchará hasta expulsar a los extranjeros de Jerusalén y que no se rendirán. Declaró además que los jóvenes revolucionarios continuarán la lucha por el control de la Tierra Santa.