Esta es la historia de cómo Jesús Zambrano Grijalva inició en la política hasta convertirse en el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno de los integrantes de la coalición Va por México junto al PRI y al PAN.

¿Quién es el presidente del PRD?

Jesús Zambrano nació en Empalme, Sonora, el 1 de octubre de 1965, presidente del Sol Azteca. Abandonó sus estudios universitarios de Física y Matemáticas para unirse a la Liga 23 de septiembre, grupo marxista de guerrilla urbana.

Posteriormente, se unió a Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los fundadores del PRD, y a partir de 1994 fungió como diputado federal, procurador social del entonces Distrito Federal, delegado en Gustavo A. Madero y secretario general del partido.

Intentó ser gobernador de Sonora en dos ocasiones, una en 1997 y otra en 2003; sin embargo, no lo logró.

Le exijo a @lopezobrador_ que actúe como Presidente y no como jefe de pandilla, que combata a los grupos criminales, respete la Constitución y los órganos electorales. Que cese los ataques contra los opositores políticos, especialmente la alevosa persecución contra… pic.twitter.com/eZwmGsd2pP — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) July 17, 2023

¿Cuál fue la relación de Jesús Zambrano con AMLO?

En 2004, Zambrano Grijalva regresó al D.F. como asesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mientras se encontraba como jefe de Gobierno y fungió como subsecretario de Gobierno. Cabe recordar que en 2005 renunció para contender como candidato presidencial en las elecciones de 2006. Felipe Calderón fue quien ganó los comicios, por lo que López Obrador denunció fraude y se proclamó como el "presidente legítimo de México".

La historia de Jesús Zambrano, líder nacional del Sol Azteca



En entrevista con Irving Pineda, Jesús Zambrano recordó que después de las elecciones de 2012, tuvo un desayuno con el tabasqueño, donde este le anunció sus intenciones de separarse del PRD para fundar el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Esa fue la última vez que ambos políticos entablaron una conversación e incluso el líder nacional del Sol Azteca asegura que nunca le expuso los motivos de su salida.

En las elecciones 2018, fue coordinador de campañas locales del PRD para el aspirante Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por la coalición "Por México al Frente".

¿Cuándo sale Jesús Zambrano de la dirigencia del PRD?

Jesús Zambrano fue nombrado como presidente del Sol Azteca, fue nombrado como dirigente nacional el 29 de agosto de 2020 y saldrá del cargo después de las elecciones de 2024.