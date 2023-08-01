Con patos y ovejas: El día que AMLO usó animales de granja para probar fraude en 2012

La trayectoria política del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido caracterizada por momentos memorables, tal es el caso cuando contendió en las elecciones 2012, donde ganó Enrique Peña Nieto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El mandatario acusó un fraude electoral y presentó una serie de artículos, junto a animales de granja, ante el Tribunal Electoral como prueba de ello.

AMLO enseña animales de granja como prueba de fraude electoral|Twitter @WizardXXI

¿Por qué AMLO intentó invalidar las elecciones de 2012 con animales de granja?

El 14 de agosto del 2012, justo después de la victoria del priista Peña Nieto, Andrés Manuel presentó una serie de artículos y hasta animales de granja para demostrar que el tricolor había usado para la compra de votos.

El morenista llevó 53 urnas vacías y animales de granja como borregos, cerdos, varios patos, dos guajolotes y una gallina, estos, como prueba para realizar un acta notarial y presentarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Quienes nos acompañaron en la campaña saben que siempre advertimos de la compra del voto con materiales de construcción, despensas. Decíamos que entregaban pollos y patos, borregos, chivos, marranos, cerdos, cochinos, y desgraciadamente esto fue lo que sucedió”, comentó.

Expo fraude 2012, AMLO presentó la supuesta compra de votos del PRI|lopezobrador.org

¿Por qué López Obrador acusó fraude en la elección de 2012 en México?

Andrés Manuel y su equipo de campaña hicieron una exposición en el Zócalo capitalino que se tituló "Expo fraude 2012", esto, con el propósito de mostrar los objetos por los que supuestamente el PRI había comprado su pase a la silla presidencial.

En el lugar, había mesas con objetos como gorras, termos, mochilas, playeras e incluso celulares y computadoras con el logo del partido tricolor.

Según el equipo del morenista, en diversas partes de la República Mexicana el PRI repartió apoyos en especie, tarjetas y dio dinero a cambio de votos. Hasta este día, el tabasqueño sigue afirmándolo.

¿Cuántos votos obtuvo Andrés Manuel López Obrador en 2012?

De los 49 millones 87 mil 446 personas que votaron en los comicios de 2012, López Obrador se llevó el 31.64%, es decir, 15 millones 535 mil 117 sufragios; mientras que el priista Enrique Peña Nieto obtuvo 18 millones 535 mil 117, quedando como presidente electo.

Cabe destacar que en las elecciones de 2012, también compitió Gabriel Ricardo Quadri, con el partido extinto Nueva Alianza.