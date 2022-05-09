Jill Biden visita Ucrania para mostrar apoyo

La primera dama de Estados Unidos (EU) Jill Biden, realizó un viaje no anunciado a Ucrania, esto para mostrar apoyo al pueblo ucraniano en medio de su conflicto con Rusia; además se reunió con Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania.

Jill Biden, quien había estado viajando por Eslovaquia, otorgó flores a Olena Zelenska, primera dama de Ucrania, quien hizo su primera aparición pública desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania iniciado el 24 de febrero.

“En este Día de la Madre, mi corazón está contigo, Primera Dama Olena Zelenska, y todas las valientes y resistentes madres de Ucrania”, expresó la primera dama de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter.

On this Mother’s Day, my heart is with you, First Lady Olena Zelenska, and all of the brave and resilient mothers of Ukraine. pic.twitter.com/tCMXCXhgiY — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Jill Biden visita refugio temporal en Ucrania

Durante su visita a Ucrania, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitó una escuela ucraniana, la cual funciona como refugio temporal para 163 ucranianos desplazados, incluidos 47 niños.

En su visita al refugio temporal se reunió con algunas niñas y niños, así como con algunas madres. Jill Biden expreso estar con las madres ucranianas pues podía imaginar el dolor y la ansiedad que ellas sienten todos los días desde el comienzo del conflicto con Rusia.

“Este Día de la Madre, quería estar con las madres ucranianas y sus hijos. En los últimos meses, demasiados ucranianos han tenido que huir de sus hogares, obligándolos a dejar atrás a sus seres queridos”, mencionó Jill Biden en una de sus publicaciones de Twiiter.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.



Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Primera dama de Ucrania menciona que Jill Biden fue valiente al visitar Ucrania

“Entendemos lo que se necesita para que la primera dama de Estados Unidos (EU) venga aquí durante una guerra cuando las acciones militares se llevan a cabo todos los días, donde las sirenas aéreas se escuchan todos los días incluso hoy”, expresó Olena Zelenska a través de un intérprete.

“Todos sentimos su apoyo y todos sentimos el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, pero nos gustaría señalar que el Día de la Madre es un día muy simbólico para nosotros porque también sentimos su amor y apoyo durante un día tan importante”, añadió la primera dama de Ucrania.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha estado liderando los esfuerzos para imponer sanciones económicas a Rusia y presionar al presidente Vladimir Putin para que ponga fin al conflicto con Ucrania.

Joe Biden aún no ha visitado Ucrania desde el comienzo del conflicto; sin embargo, algunos funcionarios de Estados Unidos como el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han visitado Kiev en las últimas dos semanas.

Today’s gathering wouldn’t be possible without the leadership of my friend Minister @oleksiireznikov. These 40+ nations are all here today because of the remarkable job Ukraine has done defending itself. Their valor and skill will go down in military history. pic.twitter.com/vYWDEgR39d — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 26, 2022

Con información de Reuters.

