Ucrania: Bono de U2 da concierto por la libertad en el metro de Kiev

El líder del grupo de rock irlandés U2, Bono, y su compañero de banda The Edge ofrecieron el domingo 8 de mayo un concierto de 40 minutos en una estación de metro de la capital ucraniana, Kiev, y elogiaron a los ucranianos que luchan por su libertad frente a Rusia.

El sonido de las sirenas antiaéreas resonó en la distancia cuando comenzó el set con 'Sunday Bloody Sunday'.

"Su presidente lidera el mundo en la causa de la libertad en este momento (...) El pueblo ucraniano no sólo está luchando por su propia libertad, está luchando por todos los que amamos la libertad", dijo Bono a una multitud de hasta 100 personas reunidas en la estación de metro de Khreshchatyk. Se refería al presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

Bono animó al público entre canción y canción durante su actuación en el metro.

"Esta noche, 8 de mayo, los disparos sonarán en el cielo de Ucrania, pero al fin seréis libres. Pueden quitaros la vida, pero nunca podrán quitaros el orgullo", dijo Bono.

U2 frontman Bono and his bandmate The Edge performed a 40-minute concert in a metro station in Kyiv and praised Ukrainians fighting for their freedom from Russia https://t.co/TxN28WvMxF pic.twitter.com/5cw71Zp2VD — Reuters (@Reuters) May 8, 2022

Bono y The Edge en Ucrania

Luego del concierto, Bono y The Edge visitaron las ciudades dañadas de Irpin, Borodianka y Bucha, cerca de la capital ucraniana.

Hablando en Irpin, Bono elogió a los ucranianos que luchan por liberarse de Rusia.

"Sentimos que están luchando por nuestra libertad, no solo por la libertad de Ucrania, sino por la libertad de cualquiera que se preocupe por la causa de la libertad, así que gracias", dijo Bono a los militares ucranianos.

Las estrellas de U2 caminaron alrededor de Borodianko y hablaron a la multitud en el centro, que se había reunido para escuchar música ucraniana en vivo.

Bono dijo que tenía fe en la juventud de Rusia, a pesar de las acciones del país en Ucrania. Llamó a la invasión rusa de Ucrania "la guerra de un solo hombre".

"Creo que hay gente en Rusia que, gente joven que sabe lo que está pasando, y confío en que la gente joven en Rusia eche a este hombre de su cargo que estaba tan alto y ahora está tan bajo".