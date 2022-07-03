Jirga pide reconocimiento de régimen Talibán en Afganistán

La Jirga, la gran asamblea de eruditos religiosos, pidió tanto apoyo nacional al "Emirato Islámico de Afganistán" dirigido por el régimen Talibán, además del reconocimiento internacional a su Gobierno.

En una resolución emitida al final de la reunión de tres días, la Jirga de Afganistán señaló: "El establecimiento del sistema islámico en Afganistán, que es el resultado de más de cuatro décadas de sacrificios y sufrimiento de nuestro pueblo, ha garantizado la justicia, la paz y la seguridad en el país, y merece apoyo y no solo lo apoyamos, sino que también lo defendemos como nuestra religión y obligación nacional".

Unos 3 mil 500 líderes religiosos y ancianos de todo Afganistán, según funcionarios, fueron invitados a la Jirga, que se inauguró el jueves y concluyó durante la noche del sábado (2 de junio de 2022).

La resolución también pedía a los afganos que renovaran su lealtad al mulá Haibatulá Ajundzadá, líder supremo de la administración dirigida por el régimen Talibán y la implementación de la sharía o leyes islámicas en Afganistán.

Loya Jirga participants express satisfaction with Afghan government, pass unanimous resolution.

Since the partners of the current government are all Afghans and no external force is involved in its formation, there is no question about its legitimacy, the text of the resolution. pic.twitter.com/Tnfc8XCbDo — Afghanistan 24/7 (@AfghanUpdates) July 2, 2022

La asamblea también pidió respeto mutuo y convivencia con los países vecinos, y en el ámbito regional y mundial en general, subrayando que "el suelo afgano no será utilizado contra ningún país y Afganistán tampoco permitirá que nadie se inmiscuya en sus asuntos internos".

Los participantes también describieron al Estado Islámico, grupo rival del régimen Talibán, como "insurgente y terrorista", y señalaron que la cooperación con el grupo va en contra de las leyes islámicas.

En la resolución se señaló que cualquier oposición armada contra el régimen islámico es una violación de las leyes islámicas y se considera una rebelión.

También se apoyó a la administración en la decisión de prohibir la plantación de amapola y la producción de drogas y su contrabando, subrayando que el cultivo de amapola, la producción de drogas y su tráfico están en contra de la enseñanza islámica.

Cabe señalar que la Jirga se llevó a cabo en ausencia de mujeres representantes y concluyó sin mencionar la reapertura de las escuelas para niñas mayores de sexto grado y el derecho de las mujeres a trabajar fuera del hogar.

د افغانستان د علماوو د سترې غونډې پرېکړه ليک. #Scholars_Conference pic.twitter.com/MxP6rCsyVE — Muhammad Jalal (@MJalal313) July 2, 2022

¿Qué es la Jirga ?

Una jirga es una asamblea tradicional de líderes que toman decisiones por consenso y de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Es anterior a las leyes escritas de hoy en día y se lleva a cabo para resolver las disputas entre el pueblo pastún, y en menor medida entre otros grupos cercanos que han sido influenciados por los pastunes (históricamente conocidos como los afganos).

Su objetivo principal ha sido evitar las guerras tribales. La mayoría de las jirgas se llevan a cabo en Afganistán, y también entre las tribus pastunes en el vecino Pakistán, especialmente en las Áreas Tribales bajo Administración Federal.